كفر الشيخ.. حملات ليلية لشفط وكسح مياه الأمطار بمدينة بيلا

استمرت أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بشوارع وأحياء مدينة بيلا، خلال حملة ليلية لفرق جهاز النظافة وبمشاركة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، عقب هطول أمطار، اليوم، السبت، على مركز ومدينة بيلا.

وتستمر أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بواسطة رجال النظافة تحت إشراف أحمد فتحي، رئيس جهاز النظافة بالمدينة، وحتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه بكافة شوارع وميادين المدينة، حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ.