من المالديف.. أجواء رومانسية تجمع شيري عادل وزوجها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة شيري عادل، صوراً جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتغزلت في زوجها بكلمات وأجواء رومانسية من جزر المالديف، وخطفا الأنظار معاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحلت الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري، ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وشاركت شيري عادل وطارق صبري في فقرة ترفيهية مع إسعاد يونس للإجابة على أسئلة تظهر مدى معرفة كلا الطرفين ببعضهما البعض .

واختبرت إسعاد يونس معلومات طارق صبري عن شيري عادل، واستطاع طارق صبري ان يُجيب على العديد من الأسئلة الخاصة بشخصية شيري عادل .

وروى طارق صبري، كواليس تعرفه واقترابه من شيري عادل قبل الزواج، قائلا:" تعرفت على شيري منذ 6 سنوات وكنا مجرد أصدقاء بحكم العمل ولم يكن هناك شيء عاطفي".

وتابع طارق صبري:" ظرف صحي لصديق مشترك بيني وبين شيري عادل كان السبب في اقترابي من شيري عادل وحبي لها ".