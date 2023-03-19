بمشاركة «أبوالعينين»..حماة الوطن يعلن عن تحرك آلاف الشاحنات الغذائية ضمن «كتف في كتف»|فيديو

لمختلف محافظات الجمهورية

فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء في "مبادرة الحماية المجتمعية كتف في كتف"، تحركت آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لمختلف محافظات الجمهورية.

واستمرارًا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن، انطلقت أولى قوافل “طريق الخير”، محملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية في طريقها لطافة المواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وتشارك مؤسسة أبو العينين الخيرية فى الحملة بما يزيد على 200 ألف كرتونة وقد شاركت المؤسسة فى الاحتفالية الكبيرة التى أقيمت بستاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي وتم عرض انجازات المؤسسة فى العمل الخيري.

لأكبر عدد من المستحقين

تأتي هذه المشاركة من حزب حماة الوطن في إطار المبادرة الرئاسية للحماية المجتمعية “كتف في كتف”، والتي تستهدف الوصول لأكبر عدد من المستحقين لتخفيف لأعباء من على كاهل المواطنين.