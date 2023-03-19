حماة الوطن بمطروح يشارك بمبادرة كتف في كتف لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. فيديو

جهز حزب حماة الوطن بمطروح كراتين المواد الغذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف»، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، تمهيدا لتوزيعها.



وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن الانتهاء من تجهيز 2000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» تمهيدا لتوزيعها لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان تحت مظلة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»، تحت إشراف المستشار محمد أرحومة أمين التنظيم بالحزب.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن الهدف من مبادرة كتف في كتف هي مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر بالمناطق المحرومة والنائية بسواعد وكوادر المتطوعين المؤهلين لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

وأشار النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن إلى أن مبادرة «كتف في كتف»، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف ان البداية جاءت من المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عن المواطنين، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

مبادرة كتف فى كتف بمطروح

مبادرة كتف فى كتف بمطروح