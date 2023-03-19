عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بمطروح يشارك بمبادرة كتف في كتف لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. فيديو

مبادرة كتف فى كتف
مبادرة كتف فى كتف بمطروح

جهز حزب حماة الوطن بمطروح كراتين المواد الغذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف»، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، تمهيدا لتوزيعها.

حصر نهائي.. أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل في مطروح

معلم كبير ولديها أربعة أبناء.. تعرف على قصة كفاح الأم المثالية بمطروح


وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن الانتهاء من تجهيز 2000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» تمهيدا لتوزيعها لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان تحت مظلة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»، تحت إشراف المستشار محمد أرحومة أمين التنظيم بالحزب.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن الهدف من مبادرة كتف في كتف هي مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر بالمناطق المحرومة والنائية بسواعد وكوادر المتطوعين المؤهلين لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

وأشار النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن إلى أن مبادرة «كتف في كتف»، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف ان البداية جاءت من المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عن المواطنين، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

مبادرة كتف فى كتف بمطروح 
مبادرة كتف فى كتف بمطروح 
مبادرة كتف فى كتف بمطروح 
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات حماه الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبيل استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟| وهذه الهدية في انتظار أصحابها

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

رئيس وادي دجلة يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والهلال

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

مفاجأة مدوية.. لاعب إفريقي شهير يلمح للانتقال إلى الأهلي

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر الصوم الثلاثاء المقبل .. اللهم بلغنا رمضان

ترشيحاتنا

لم يحتكره الرجال كما يعتقد البعض.. دراسة حديثة: النساء مارسن فن المديح

علي جمعة: الديمومة ركن من أركان عمارة الأرض وسبب النجاح

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

رئيس مجلس السيادة في السودان: تشكيل الحكومة المدنية قريبا

أسفل سوبر ماركت.. كشف أثري غامض يثير دهشة علماء الآثار في بريطانيا

دعاء لمن يشعر أنه مرهق نفسيا وجسديا.. يريح قلبك وبالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شاب مكسيكي يعيش مع تمساح في المنزل وينام معه على السرير

كاتبة: مصر في مقدمة الدول التي دافعت دوما عن القضية الفلسطينية

مع تقلبات الجو.. أطعمة تحمى جسمك من الإصابة بالزكام

ماهو مرض السكري الكاذب .. معلومات صادمة عنه

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ