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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصر نهائي.. أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل في مطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح


حصل،، صدى البلد،، على أسماء ضحايا الحادث الذي وقع صباح اليوم الجمعة بطريق العلمين وادي النطرون والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

الدفع بـ 8 سيارات إسعاف في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بمطروح

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واستقبلت مستشفى العلمين 7مصابين وهم
أحمد م. ا  ٢٢  سنة الغربية  جرح قطعي بالرأس والوجه. كدمات وسحجات بالجسم
أمل ي. ف  ٥٣ سنة  القاهرة  كدمات وسحجات بالجسم
ساندرا س. ا  ٢٣  سنة القاهرة  كدمات وسحجات بالجسم
سارة وك   ٢٦ سنة  القاهرة  اشتباه م بعد الارتجاج. كدمات وسحجات
يونان ي. ع  ٢٧  سنة القاهرة  اشتباه م بعد الارتجاج. كدمات وسحجات
مينا ع. ك  ٢٩ سنة  القاهرة  كدمة بالوجه. كدمات وسحجات بالجسم
أحمد. ا. خ  34 سنة  الجيزة  والذي توفى متأثرا بإصابته في الحادث
كانت غرفة عمليات صحة مطروح قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل بالكيلو طريق العلمين وادي النطرون
وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
واستقبل مستشفى العلمين المصابين وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

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