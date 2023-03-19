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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة حلوان يحققون إنجازاً جديداً بتحرير 1090 مواطنا من الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان ، في تحقيق انجازاً جديداً ليضاف لإنجازات المشروع القومي لمحو الأمية في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وطبقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب وطالبات جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بدورة يناير ٢٠٢٣ عدد (١٠٩٠) مواطن ومواطنة.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة  الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف عام  الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة حلوان طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار ، على مدار عشرة دورات امتحانية متتالية بدءاً من دورة أكتوبر ٢٠٢٠ حتى دورة يناير ٢٠٢٣، عدد (١٥٢٩٤) مواطن ومواطنة بعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

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