بعد تعادل صن داونز والهلال.. خالد بيومي: قريبا سيكون الرد لعدالة السماء

علق المحلل الكروي، خالد بيومي، على تعادل صن داونز مع الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد بيومي: "أمس كانت مباراة الهلال وصنداونز التي فعل فيها الفريق الجنوب الأفريقي كل شيء حتي يصعد بالهلال وليخرج الأهلي بعبع ومرعب أفريقيا، إرادة الله ودعاء الجماهير الأهلاوية كانت ضد رغبة صنداونز.. قريبا سيكون الرد لعدالة السماء في ملعب كل أفريقيا تخشاه.. ستاد القاهرة الدولي".

ويحل فريق الهلال السوداني ضيفا على الأهلي أحد يومي 31 مارس أو 1 أبريل، على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب صحيفة "كفر ووتر"، السودانية، فإن إدارة الهلال السوداني قررت تخصيص مكافآت إضافيه للاعبي الفريق، لتحفيزهم على خطف بطاقة التأهل في الفترة الأخيرة.

ويكفي الهلال السوداني التعادل أمام الأهلي في الجولة الأخيرة للتأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين حال استقبال مرماه أي أهداف لمواصلة مشواره في البطولة.