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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد طرده من العمل.. عامل هندي يشعل النيران في 12 سيارة

عامل يشعل النيران
عامل يشعل النيران في 12 سيارة

قام رجل يعمل كمنظف سيارات في جمعية إسكان هندية، بإتلاف حوالي 12 سيارة بحامض النتريك (مياه النار) من أجل الانتقام بعد طرده من العمل.

ووفقًا للشرطة الهندية، فقد وقع الحادث في جمعية البيت الأبيض ماكسبلس في القطاع 75 بنويدا.

المتهم رامراج يعمل كمنظف سيارات في المجمع، ولم يكن بعض السكان الذين شاركوا في خدمته سعداء بجودة العمل، لذلك قرروا طرده، ما دفعه للذهاب إلى المجمع السكني وإشعال النيران بحوالي 12 سيارة من خلال صب حامض عليها، حسبما صرح مركز شرطة القطاع 113 SHO Jitendra Singh لشرطة PTI.

علم مالكو السيارات المتضررة بالحادثة من خلال لقطات كاميرات المراقبة، وأن رامراج هو من يقف وراء الحادث, لكنه هرب من الكمبوند بعد الحادث.

لاحقًا، قام ضابط أمن الجمعية بتعقب المتهم وإعادته، بينما علمت جمعية أصحاب الشقق بالأمر وتقدمت بشكوى للشرطة.

سيارة اشتعال سيارات مياه النار الهند

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