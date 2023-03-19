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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصامن النواب توصي بالاحفتاظ بالحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

لجنة التضامن بمجلس
لجنة التضامن بمجلس النواب

ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، جلسات الوعي بحقوق المستخدمين وبموضوعات الامن السيبراني من خلال  تنظيم الاتصالات.

واشاد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التوعية بأهمية موضوعات الامن السيبراني مشيرا إلى تلاقي جهود واهداف تنظيم الاتصالات وجهود لجنة التضامن التي تحمل على عاتقها رسالة "الوعي ملاذ الأمان وضمان لمستقبل الأوطان".

وأوضح أهمية الحفاظ على الحسابات الشخصية على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقع المواطن فريسة لسرقة البيانات الشخصية والابتزاز من أشخاص مجهولين.


واشاد باستهداف تنظيم الاتصالات لفئات عديدة للمجتمع من الشباب والأطفال وذوي الهمم من خلال الجامعات والمدارس والنوادي وجمعيات المجتمع الأهلي لنشر التوعية.

عبد الهادى القصبى التواصل الاجتماعي مجلس النواب مواقع التواصل الاجتماعي تنظيم الاتصالات

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