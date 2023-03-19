أهلي 2001 يفوز على سموحة بهدف في دوري الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 على ضيفه سموحة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.

جاء هدف فوز الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، عن طريق علي عمرو.

وبدأ «أهلي 2001» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف «كوتو».

الدفاع: محمد أحمد «شرقية» - حمدي موسى - إسلام عبد الله - أحمد عربي.

الوسط: شادي رضوان - عبد الله زيدان - أحمد داوود - محمد رضا - محمد عماد.

الهجوم: علي عمرو.

وشارك محمد خالد بدلًا من عبد الله زيدان، وخالد خلف بدلًا من شادي رضوان، وسعد محمد بدلًا من محمد عماد، وعلي نادر بدلًا من علي عمرو، وحسام ياسين أسامة بدلًا من محمد رضا.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2001» رصيده إلى ٤٨ نقطة، يحتل بها المركز الثاني، ليقلص الفارق على الصدارة مع سموحة إلى ٤ نقاط، وجمع الأهلي نقاطه من الفوز في ١٥ مباراة والتعادل في ٣ مباريات، والخسارة في ٦ مباريات، حيث فاز على فيوتشر ٢ - ١، وخسر أمام سموحة بنفس النتيجة، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى فاركو وعلى الزمالك بنفس النتيجة، وعلى الإسماعيلي ٣ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ٣، وفاز على حرس الحدود ٥ - ٢، وخسر أمام الجونة صفر - ١، وفاز على المقاصة ٥ - صفر، وعلى إنبي ٥ - ٢، وعلى أسوان ٢ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وتعادل مع بيراميدز ١ - ١، وفاز على زد ٢ - ١، وعلى المقاولون العرب ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ٢ - ١.

وفي المرحلة النهائية خسر أمام إنبي ٢ - ٣، وتعادل مع المقاولون ١ - ١، وخسر أمام بيراميدز ٢ - ٣، وخسر أمام فيوتشر صفر - ٢، وفاز على سموحة ١ - صفر، مسجلًا ٤٦ هدفًا مقابل ٢٦ هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة الثانية من البطولة فرق الأهلي وسموحة والمقاولون العرب وبيراميدز وفيوتشر وإنبي والاتحاد وفاركو والجونة وزد.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2001 شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد السيد إخصائي التدليك.