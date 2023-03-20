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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مستشفي أهل مصر: 51900 حالة تصاب بالحروق سنويا في مصر ..فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور عادل أحمد المدير التنفيذي لمستشفي أهل مصر لعلاج الحروق، إن الشخص المصاب بالحروق يظل يعاني من تبعات هذه الحروق لفترة زمنية طويلة قد تمتد لعشرات السنوات، وقد تمتد الآثار النفسية والاجتماعية للأجيال القادمة.

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واضاف "عادل أحمد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن تأخر وصول مصاب الحروق الي المستشفي ضار جدا عليه، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لتاخره ٦ ساعات فقط.

وتابع الدكتور عادل أحمد، أن مرضي الحروق يحتاجون دائما الي دعم، وليس هم فقط من يحتاجون الي الدعم ولكن الدائرة القريبة لهم يحتاجون الي دعم نفسي أيضا مثل العائلة والاب والام، موضحاً أن هناك ٥١٩٠٠ حادث للحروق يحدث سنوياً في مصر.

دعم نفسي مستشفى أهل مصر الأثار النفسية مرضى الحروق الدكتور عادل أحمد النهار الفضائية

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