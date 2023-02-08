عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز عمل الوشم لإخفاء الحروق؟ واعظة بالأزهر ترد

آثار الحروق
آثار الحروق

ورد إلى ركن الفتوى بجناح الأزهر في معرض الكتاب، سؤال من فتاة تقول انها تعرضت لحرق في صغرها وترك أثرًا بجسدها وتسأل عن حكم الوشم لإخفاء أثر الحرق؟

وأجابت على السؤال، حنان محمود إبراهيم، الواعظة بالأزهر الشريف، منوهة بأن التداوي مشروع ولم ينزل الله عز وجل داء إلا جعل له دواء، فقد روى الترمذي وغيره أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء...)، وفي رواية أبي داود: ... ولا تداووا بحرام.

وأكدت أن التداوي بالوشم هو محرم، لأنه يكون بالوخز بالإبر، أي خرق الجلد بالإبرة ووضع السوائل أو المواد داخل الجسم، وهذه السوائل تحدث لونًا مع تفاعلها بالدم؛  لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لعن فاعله ومن يفعل به، كما في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة). رواه البخاري.

وعليه، نقول  للسائلة الفاضلة، لا يجوز لكِ إخفاء الحرق بالوشم، ولكن يمكنكِ التداوي بطرق أخرى غير الوشم، مثل إجراء عمليات تجميل مكان الحرق، خاصة وقد تطور الطب الآن في هذا المجال.

الفتوي الأزهر الوشم الحرق دواء الجلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

ترشيحاتنا

إعلامي يكشف موقف أفشة من مباراة الأهلي وريال مدريد.. تفاصيل

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 : الذهاب إلى مكان رومانسي

موقف كهربا النهائي من مباراة الأهلي وريال مدريد .. تفاصيل

هل يجوز عمل الوشم لإخفاء الحروق؟ واعظة بالأزهر ترد

8000 شخص.. حصيلة جديدة غير نهائية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

الوليد بن طلال يكافئ لاعبي الهلال بمبلغ ضخم بعد الفوز على فلامنجو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحافظ على وزنك.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء في الشتاء

احترس.. أطعمة تزيد من إحساسك بالجوع في الشتاء

في دقيقتين.. طريقة عمل السحلب الجاهز

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

فيديو

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

الرصيف تشقق والسور وقع.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ