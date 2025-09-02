قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل و السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صدمة جديدة.. تفاصيل الحلقة الرابعة من حكاية هند في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
تقى الجيزاوي

انطلقت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية "هند"، إحدى حكايات مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو، بمشهد فلاش باك مؤثر من أيام الجامعة، حيث ذهبت هند (ليلى زاهر) لزيارة زوجة والدها السابقة (فاطمة محمد علي) التي استقبلتها بحفاوة، قبل أن تفاجئها شقيقتها الأخرى بكلمات قاسية دفعت هند للانفعال والرحيل باكية.

وبعد مقدمة الحلقة، تبدأ المواجهة المرتقبة بين هند ويوسف (حازم إيهاب) داخل عيادته، حيث حاول يوسف استقطابها مجددًا بكلمات رومانسية وادعاء أن ما فعله كان مجرد "اختبار"، بل وصل به الأمر لطلب العودة والزواج مرة أخرى. لكن دخول حسام (مؤمن نور) المفاجئ قلب المشهد رأسًا على عقب، إذ انهال على يوسف بالضرب، قبل أن تتدخل هند بشكل صادم وتدفع حسام بعيدًا متهمة إياه بأنه السبب في خراب حياتها، ليتركها حسام غاضبًا لمصيرها.

لاحقًا، يفاجئ يوسف هند بطردها من العيادة معلنًا أنه لا يرغب في الزواج منها. ورغم ذلك، تصر هند على العودة إليه مجددًا، وهو ما يثير غضب عائلتها، خصوصًا خالتها (حنان سليمان) التي طلبت من حسام التدخل، لكنه رفض بعدما يئس من موقف شقيقته.

وتتلقى هند صدمة جديدة حين تذهب إلى فيلا يوسف، حيث تفتح لها زوجته الخليجية الجديدة الباب، لتكتشف زواجه منها. وفي مواجهة قاسية، يعلن يوسف ببرود أنه لم يحبها يومًا، ويطردها قائلًا: "الجواز مش بالعافية وأنا اخترت الست اللي تناسبني". لترد هند بانهيار: "أنت شخص مريض ومختل وأجبن راجل شوفته في حياتي"، متوعدة بالانتقام.

تعود هند إلى منزلها محطمة، وتغلق باب غرفتها باكية، بينما عائلتها تحاول مواساتها. وتقرر بعدها اللجوء لطبيب نفسي، الذي يواجهها بحقيقة مؤلمة مفادها أنها كانت تبحث عن الاستقرار المفقود منذ طفولتها بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى، عبر علاقتها بيوسف.

وفي محاولة لبدء صفحة جديدة، تلتقي هند بصديقها القديم طاهر، الذي يعرض عليها فرصة عمل، لكنها ترفض معلنة رغبتها في ممارسة شغفها بالتصوير بدلًا من العودة إلى مجال الهندسة. وبالفعل تبدأ أولى خطواتها في هذا الطريق بالالتحاق بكورس تصوير.

أما يوسف، فتأتيه الضربة القاضية عندما تفاجئه شقيقته يسرا (ياسمين رحمي) بخبر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح حديث السوشيال ميديا بتهم التحرش، لتهجم الشرطة على عيادته وتلقي القبض عليه وسط ذهول المرضى، الذين غادروا المكان في فوضى، لتُختتم الحلقة في قمة الإثارة والتشويق بانتظار الحلقة الأخيرة غدًا.

ليلي أحمد زاهر حكاية هند مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد