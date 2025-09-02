صدمة جديدة.. تفاصيل الحلقة الرابعة من حكاية هند في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

انطلقت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية "هند"، إحدى حكايات مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو، بمشهد فلاش باك مؤثر من أيام الجامعة، حيث ذهبت هند (ليلى زاهر) لزيارة زوجة والدها السابقة (فاطمة محمد علي) التي استقبلتها بحفاوة، قبل أن تفاجئها شقيقتها الأخرى بكلمات قاسية دفعت هند للانفعال والرحيل باكية.

وبعد مقدمة الحلقة، تبدأ المواجهة المرتقبة بين هند ويوسف (حازم إيهاب) داخل عيادته، حيث حاول يوسف استقطابها مجددًا بكلمات رومانسية وادعاء أن ما فعله كان مجرد "اختبار"، بل وصل به الأمر لطلب العودة والزواج مرة أخرى. لكن دخول حسام (مؤمن نور) المفاجئ قلب المشهد رأسًا على عقب، إذ انهال على يوسف بالضرب، قبل أن تتدخل هند بشكل صادم وتدفع حسام بعيدًا متهمة إياه بأنه السبب في خراب حياتها، ليتركها حسام غاضبًا لمصيرها.

لاحقًا، يفاجئ يوسف هند بطردها من العيادة معلنًا أنه لا يرغب في الزواج منها. ورغم ذلك، تصر هند على العودة إليه مجددًا، وهو ما يثير غضب عائلتها، خصوصًا خالتها (حنان سليمان) التي طلبت من حسام التدخل، لكنه رفض بعدما يئس من موقف شقيقته.

وتتلقى هند صدمة جديدة حين تذهب إلى فيلا يوسف، حيث تفتح لها زوجته الخليجية الجديدة الباب، لتكتشف زواجه منها. وفي مواجهة قاسية، يعلن يوسف ببرود أنه لم يحبها يومًا، ويطردها قائلًا: "الجواز مش بالعافية وأنا اخترت الست اللي تناسبني". لترد هند بانهيار: "أنت شخص مريض ومختل وأجبن راجل شوفته في حياتي"، متوعدة بالانتقام.

تعود هند إلى منزلها محطمة، وتغلق باب غرفتها باكية، بينما عائلتها تحاول مواساتها. وتقرر بعدها اللجوء لطبيب نفسي، الذي يواجهها بحقيقة مؤلمة مفادها أنها كانت تبحث عن الاستقرار المفقود منذ طفولتها بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى، عبر علاقتها بيوسف.

وفي محاولة لبدء صفحة جديدة، تلتقي هند بصديقها القديم طاهر، الذي يعرض عليها فرصة عمل، لكنها ترفض معلنة رغبتها في ممارسة شغفها بالتصوير بدلًا من العودة إلى مجال الهندسة. وبالفعل تبدأ أولى خطواتها في هذا الطريق بالالتحاق بكورس تصوير.

أما يوسف، فتأتيه الضربة القاضية عندما تفاجئه شقيقته يسرا (ياسمين رحمي) بخبر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح حديث السوشيال ميديا بتهم التحرش، لتهجم الشرطة على عيادته وتلقي القبض عليه وسط ذهول المرضى، الذين غادروا المكان في فوضى، لتُختتم الحلقة في قمة الإثارة والتشويق بانتظار الحلقة الأخيرة غدًا.