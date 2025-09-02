ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

توفيت الإعلامية المصرية عبير الاباصيري إثر تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة، وسط جدل واسع حول ملابسات دخولها مستشفى الهرم بالجيزة.





وأكدت صديقتها سوزان عباس أن المستشفى رفض بدء علاجها إلا بعد دفع مبلغ 1400 جنيه، ما تسبب في تأخير إسعافها لأكثر من ست ساعات داخل قسم الاستقبال، قبل أن تدخل في غيبوبة أدت إلى وفاتها.





وأثار الحادث موجة غضب بين زملائها ومحبيها، مطالبين بمحاسبة المقصرين.





من جانبه، قام وزير الصحة خالد عبدالغفار بزيارة مفاجئة للمستشفى، حيث وجه بزيادة الكوادر الطبية، وتحسين مستوى الخدمة، وإنهاء التعاقد مع شركات الأمن والنظافة بسبب تقصيرها.





