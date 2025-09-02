قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

استجابة لصدى البلد.. حملة لإزالة القمامة وتطهير مياه الشرب لأهالي الخصوص

إزالة القمامة من شوارع الخصوص
إزالة القمامة من شوارع الخصوص
كيرلس صلاح   -  
ماهي مختار

تجولت عدسة صدي البلد لرصد مشاكل قاطنى منطقة الخصوص  من قمامة وتلوث للمياه وتصاعد الأدخنه بسبب حرق القمامة وانتشار الكلاب والقطط الضالة وذلك لنقل الصوره من أرض الواقع وتوصيل صوتهم للمسؤولين . 

واستجاب علي الفور حي شبرا الخيمة وقام بجملة نظافة ورفع القمامةبالكامل تحقق حلم السكان في العيش في منطقة أدميه .

وأكد مسئول بحى شبرا الخيمة أنه تم فحص المياه ومعرفه أسباب تلوثها وتطهير مصدر المياه خوفا علي حياه المواطنين .

ووجه أهالى الخصوص الشكر للمسئولين بحى شبرا الخيمة والقائمين على موقع صدى البلد على التدخل وحل المشكلة بأسرع وقت .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة للمواطنين حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل .

وتعمل صدي البلد دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

رائحة كريهة وحشرات ضارة| تلال القمامة تحاصر شوارع الخصوص.. والأهالى يناشدون المسؤولين بسرعة التدخل - YouTube

الخصوص انتشار القمامة تلوث المياه

