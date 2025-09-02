استجابة لصدى البلد.. حملة لإزالة القمامة وتطهير مياه الشرب لأهالي الخصوص

تجولت عدسة صدي البلد لرصد مشاكل قاطنى منطقة الخصوص من قمامة وتلوث للمياه وتصاعد الأدخنه بسبب حرق القمامة وانتشار الكلاب والقطط الضالة وذلك لنقل الصوره من أرض الواقع وتوصيل صوتهم للمسؤولين .

واستجاب علي الفور حي شبرا الخيمة وقام بجملة نظافة ورفع القمامةبالكامل تحقق حلم السكان في العيش في منطقة أدميه .

وأكد مسئول بحى شبرا الخيمة أنه تم فحص المياه ومعرفه أسباب تلوثها وتطهير مصدر المياه خوفا علي حياه المواطنين .

ووجه أهالى الخصوص الشكر للمسئولين بحى شبرا الخيمة والقائمين على موقع صدى البلد على التدخل وحل المشكلة بأسرع وقت .

