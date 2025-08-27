محافظة البحيرة توضح أسباب تكدس القمامة في شوارع دمنهور

رَدَّ أسامة داود، السكرتير العام المساعد لـ محافظة البحيرة، على شكاوى أهالي بعض أحياء مدينة دمنهور من تكدس القمامة بالشوارع.

وأوضح أن الشوارع التي تظهر بها بعض تجمعات القمامة، أغلبها فرعية، تتفرع من شوارع رئيسية، مؤكدًا أن الشوارع الرئيسية بها صناديق قمامة يتم رفعها بشكل يومي ودوري.

وقال داود، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولميس جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»:

«هذه الفرعيات تُخدم من خلال الصناديق، وهناك عمالة جمع يومية تنتشر في هذه الشوارع؛ لتنظيفها».

وأشار إلى أن منظومة النظافة بالمحافظة تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي وتحظى بمتابعة مكثفة من فرق النظافة المنتشرة بأنحاء الإقليم، لافتًا إلى أن المتابعة تتم عبر المرور الميداني لمسؤولي البيئة وإدارات الرقابة والمتابعة والوحدات المحلية، إلى جانب رصد الشكاوى من خلال المواقع الرسمية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه بأن العمل في مدينة دمنهور يسير بنظام الورديات الثلاث، مؤكدًا أن رفع القمامة يتم بشكل دوري، بينما تحدث التجمعات في أطراف المناطق وليس بالشوارع الرئيسية، حيث يتم وضع الصناديق في تقاطعات الشوارع ببداياتها ونهاياتها.

واختتم قائلًا: «بعد تلقي شكاوى المواطنين؛ جرى رفع القمامة من تلك الأماكن على الفور»، لافتا إلى أن الحل يكون المواطن شريكا فيه.. وندرس آلية الجمع المنزلي؛ لتخطي عقبة إلقاء القمامة في المناطق الفرعية».