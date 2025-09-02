قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
كارثة بالخصوص.. تلوث مياه الشرب وحرق للقمامة وكلاب ضالة.. والأهالي: عيالنا جالهم أمراض.. شاهد

كيرلس صلاح   -  
ماهي مختار

يعانى الآلاف من قاطني منطقة الخصوص من انتشار تلال القمامة المنتشرة فى جميع شوارع المنطقة  المنتشره بكل مكان تراكمات منذ سنوات دون تدخل أحد من المسئولين رغم استغاثة الأهالى باستمرار ولكن دون جدوى .

وأصبحت منطقة الخصوص مقلبا مفتوحا تأتي السيارات له من مختلف المناطق لتلقي بمخلفاتها على مرأى ومسمع من الحي .

الوضع ينذز بكارثة حقيقية ضحيتها سكان كبار وأطفال نصيبهم إنهم يعيشوا في هذه المنطقة ويتعرضوا لروائح كريهه وإنتشار الحشرات والزواحف وانتشار الكلاب والقطط الضالة مما أصاب الأهالي بالأمراض . 

وتابع محمد يونس أحد الأهالى قائلا : كل يوم فى إشعال للحرائق في القمامة وتصاعد الأدخنه الملوثة يوميا التي أدت لإصابة الأطفال بالأمراض الصدرية  .

وأشار على رجب قائلا : لم يقتصر الأمر علي المخلفات وإشعال الحرائق بل وصل لمياه الشرب التي تأتي بطعم الجاز أو البنزين ويضطر السكان للشرب من مياه الترعة. 

وأكد عاطف محمد أنهم يعيشون حياه غير آدمية علي الإطلاق لا تصلح للحياه والسكان لا يستطيعون ترك منازلهم ولكنهم يتمنون العيش في بيئه نظيفة ويستنشقون هواء صحيا ويشربون كوب ماء نظيف.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة للمواطنين حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل .

وتعمل صدي البلد دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

