كارثة بالخصوص.. تلوث مياه الشرب وحرق للقمامة وكلاب ضالة.. والأهالي: عيالنا جالهم أمراض.. شاهد

يعانى الآلاف من قاطني منطقة الخصوص من انتشار تلال القمامة المنتشرة فى جميع شوارع المنطقة المنتشره بكل مكان تراكمات منذ سنوات دون تدخل أحد من المسئولين رغم استغاثة الأهالى باستمرار ولكن دون جدوى .

وأصبحت منطقة الخصوص مقلبا مفتوحا تأتي السيارات له من مختلف المناطق لتلقي بمخلفاتها على مرأى ومسمع من الحي .

الوضع ينذز بكارثة حقيقية ضحيتها سكان كبار وأطفال نصيبهم إنهم يعيشوا في هذه المنطقة ويتعرضوا لروائح كريهه وإنتشار الحشرات والزواحف وانتشار الكلاب والقطط الضالة مما أصاب الأهالي بالأمراض .

وتابع محمد يونس أحد الأهالى قائلا : كل يوم فى إشعال للحرائق في القمامة وتصاعد الأدخنه الملوثة يوميا التي أدت لإصابة الأطفال بالأمراض الصدرية .

وأشار على رجب قائلا : لم يقتصر الأمر علي المخلفات وإشعال الحرائق بل وصل لمياه الشرب التي تأتي بطعم الجاز أو البنزين ويضطر السكان للشرب من مياه الترعة.

وأكد عاطف محمد أنهم يعيشون حياه غير آدمية علي الإطلاق لا تصلح للحياه والسكان لا يستطيعون ترك منازلهم ولكنهم يتمنون العيش في بيئه نظيفة ويستنشقون هواء صحيا ويشربون كوب ماء نظيف.

