تكدس القمامة في شارع أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة.. رد حاسم من محافظة القليوبية

علّقت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، على شكاوى عدد من أهالي شارع أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة، بشأن تكدس القمامة وتراجع مستوى النظافة بالشارع، مؤكدة أن الشارع يُعد من المحاور الرئيسية في حي غرب شبرا الخيمة، ويمتد لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات، ويتفرع منه نحو 50 شارعًا فرعيًا بمنطقة بجام.

وأوضحت ريان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان آية عبدالرحمن ومنة فاروق، أن الكثافة السكانية المرتفعة في تلك المنطقة تؤدي إلى خروج كميات كبيرة من القمامة إلى الشارع، خاصة في حال عدم التزام المواطنين بتسليم المخلفات إلى سيارات الجمع التي تمر على المنازل بشكل منتظم.

وأضافت أن هناك شركة نظافة تتولى العمل في منطقتي شرق وغرب شبرا الخيمة والخصوص منذ نحو عام ونصف، وجارٍ حاليًا التجهيز لتجديد التعاقد مع إحدى الشركات خلال الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أن بعض التراجع في مستوى الخدمة قد يكون ناتجًا عن مرحلة الانتقال بين تعاقد وآخر، وهو ما قد يكون سببًا في شعور المواطنين بتغير في مستوى النظافة المعتاد.

وأكدت نائب المحافظ أن شارع أحمد عرابي يعمل به حاليًا ورديتان (صباحية ومسائية)، ويتم دراسة إضافة وردية ثالثة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن خطة النظافة لا تقتصر فقط على جمع القمامة من الشوارع، بل تهدف إلى جمع المخلفات من المنبع، من خلال رفع كفاءة منظومة الجمع السكني المباشر.