بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، نقل المعلمين المقصرين من مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين للتعليم الأساسي، وذلك عقب واقعة رسوب أكثر من 400 طالب بالصفين الأول والثاني الإعدادي في امتحانات نهاية العام الدراسي 2025.

وقال مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن اللجان القانونية المشكلة من الإدارة، راجعت أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، وفحصت النتائج بدقة، وتقرر منح الطلاب الراسبين درجات الرأفة المقررة قانونًا، مع إعداد تقرير مفصل بأسباب تدني النتائج، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في الأزمة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن مصلحة الطلاب "خط أحمر"، مؤكدا أن الإدارة لن تتهاون مع أي تقصير يضر بمستقبلهم الدراسي.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة أمنية فاروق مدير عام تعليم القليوبية، أن قرار استبعاد المقصرين، جاء تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مصطفى عبده؛ بهدف ضخ دماء جديدة داخل المدرسة، وإعادة الانضباط للعملية التعليمية.

وفي وقت سابق، تقدم عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي بنين، بشكوى لـ مديرية تعليم القليوبية؛ بسبب رسوب أكثر من 400 طالب من أبنائهم في الصفين الأول والثاني بامتحانات نهاية العام الدراسي 2025.