محمد جبران يسلم عقود عمل لذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل بالقليوبية

افتتح وزير العمل محمد جبران ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، بحضور المحافظ المهندس أيمن عطية ،وعدد من النواب والمستثمرين ،شارك فيها ممثلين عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة بالمحافظة ، وعددهم 217 شخص.

وخلال الافتتاح سلم الوزير والمحافظ، 30 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة ، لدمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقال وزير العمل محمد جبران أن هذه الورشة التثقيفية تأتي في إطار سلسلة ندوات وورش تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد، والمقرر تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2025 بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية لها.