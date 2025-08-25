محافظ القليوبية يوجه بتشكيل لجان لفحص واقعة رسوب 400 طالب بمدرسة أجهور الإعدادية بقها

استجاب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لشكوى العديد من أولياء أمور مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين للتعليم الأساسي بإدارة قها التعليمية، الذين تقدموا بمئات الشكاوي بسبب رسوب أبنائهم بالصفين الأول والثاني الإعدادي الذين يصل عددهم لأكثر من 400 طالب.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم مصطفى عبده، بتشكيل لجان على أعلى مستوى للفحص والتيسير علي أولياء الأمور، وأصدر مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم تعليمات فورية مؤكدًا أن مصلحة الطلاب لا تقبل التهاون والتقصير.



وتوجهت الدكتورة أمنية فاروق مدير عام إدارة قها التعليمية والفريق المعاون بالإدارة إلى المدرسة، وجرى تشكيل اللجان القانونية وتم الفحص والعرض على المحافظ.



وتقرر منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين والذين تم رسوبهم على درجة أو اثنين أو ثلاث، وفقا للقواعد والقوانين واللوائح، ومراجعة كل أوراق الامتحانات في الترمين الأول والثاني، وإعداد تقرير مفصل بأسباب تدني النتيجة بمجمع مدرسة أجهور الكبرى الأعدادية والمحاسبة الفورية للمتسبب والمخطئ.



في وقت سابق، تقدم عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي بنين، بشكوى لمحافظة القليوبية، بسبب رسوب أكثر من 400 طالب من أبنائهم في الصفين الأول والثاني بامتحانات نهاية العام الدراسي 2025.



وأكد أولياء الأمور في شكواهم أن رسوب أولادهم كارثة تعليمية غير مسبوقة، وليس لضعف مستواهم، بل نتيجة مباشرة لتقصير واضح من بعض المعلمين الذين تركوا الحصص الدراسية دون شرح، وانشغلوا بجمع الأموال من الدروس الخصوصية.



وطالب أولياء الأمور فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة النظر في نتائج الطلاب المتضررين وإنصافهم، وفرض رقابة صارمة على المدرسة لضمان أداء المعلمين لواجباتهم، واتخاذ إجراءات حاسمة.