مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن دون أي شرط
أول تعليق من حماس اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل
مدبولي: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار
رئيس الوزراء: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
شاهد.. رجال الشرطة يوزعون حلوى المولد بالمستشفيات ودور الرعاية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟
ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا.. شوبير يكشف التفاصيل
مصايف الإسكندرية: ضعف نسب الإشغال ورفع الرايات الحمراء بالعجمي
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أقل .. الإفتاء تجيب
وفاة سيدة سقطت عليها بلكونة عقار في حدائق القبة| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميا.. الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بـ شركة مياه الشرب

المستشار هشام فؤاد والمهندس ممدوح رسلان
المستشار هشام فؤاد والمهندس ممدوح رسلان
الديب أبوعلي

وجه المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، الشكر للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تقديراً لدعمهما المتواصل وحرصهما الواضح على تحسين المستوى المعيشي للعاملين، وتعاونهما المثمر مع النقابة الذي انعكس إيجابا على استقرار حياتهم الوظيفية والمعيشية.

وأعلن فؤاد بشرى سارة للعاملين بالمرفق بالموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وهي المرة الأولى التي تصرف فيها هذه المكافأة التي لم يكن العاملون يحصلون عليها من قبل، مما يمثل طفرة حقيقية في سياسة الدعم والرعاية الاجتماعية لهم، ويعتبر اعترافا عادلاً بجهودهم طوال سنوات خدمتهم، خاصة عند بلوغهم سن المعاش.

ونوه رئيس المرافق العامة إلى أنه سيتم الكشف عن قيمة المكافأة في القريب العاجل، لافتاً إلى أن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية وبارقة أمل لكافة العاملين بالقطاع، ويترجم التعاون البناء بين القيادة السياسية والنقابة العامة للمرافق إلى إجراء ملموس يلامس حياة الناس مباشرة، وهو بمثابة رسالة طمأنينة تعزز من الاستقرار الوظيفي وتشعر العامل بأن جهوده محل تقدير، مما يُحفز على بذل المزيد من الجهد لخدمة أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد.

