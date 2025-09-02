بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

في تطور مفاجئ ، أصدرت جهات التحقيق في عدة محافظات قراراتها بإخلاء سبيل 11 من مشاهير السوشيال ميديا "بلوجرز وتيك توكرز وراقصات"، بعد أيام من الضجة الكبيرة التي صاحبت القبض عليهم بتهم متعددة، شملت بث مقاطع خادشة للحياء، والإخلال بالقيم الأسرية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن قضايا تتعلق بحيازة مواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة. وجاءت قرارات الإفراج جميعها بكفالات مالية تراوحت بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة مفاجئة بعد الحملات الأمنية المكثفة ضدهم.

هدير عبد الرازق

قررت جهات التحقيق في نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر هدير عبدالرازق بضمان مالي 5 آلاف جنيه، في اتهامها ببث مقاطع فيديو وصور وصفت بأنها «غير لائقة»، وتخالف القيم الأسرية والمعايير الأخلاقية، وذلك عبر حساباتها الإلكترونية التي يتابعها عشرات الآلاف.

أم عمر فراولة

قررت جهات التحقيق في الدخيلة بالإسكندرية، إخلاء سبيل التيك توكر الشهيرة بـ أم عمر فراولة، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

نرمين طارق

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل البلوجر نرمين طارق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء على ذمة القضية.

محمد آل باتشينو

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل البلوجر محمد آل باتشينو بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه؛ بتهمة تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام.

الراقصة بوسي

قررت النيابة العامة فى جنوب القاهرة، إخلاء سبيل الراقصة بوسى، بكفالة 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها بملابس خادشة للحياء وبأسلوب مبتذل يخالف الآداب العامة، وذلك بهدف تحقيق أرباح مادية من زيادة نسب المشاهدة.

البلوجر ياسمين

قررت النيابة العامة بمركز بلبيس، إخلاء سبيل طالب شهير بـ«البلوجر ياسمين» منتحل صفة أنثى، ومتهم بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء، بكفالة 5000 جنيه على ذمة التحقيقات.

شاكر محظور

قررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس إخلاء سبيل البلوجر محمد شاكر، الشهير إعلاميًا بـ«شاكر محظور»، ومدير أعماله «سعدني»، على ذمة التحقيقات في القضية المتعلقة بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، مع حبسه على ذمة قضايا أخرى.

البلوجر لوليتا

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل البلوجر الشهيرة بـ«لوليتا» في اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء والإخلال بالآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

بسنت محمد

أصدرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة قرارًا بإخلاء سبيل البلوجر بسنت محمد بكفالة مالية، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء.

حسناء شعبان

قررت النيابة العامة بدمياط، إخلاء سبيل البلوجر حسناء شعبان بكفالة ٥ آلاف جنيه، بعد أن تم توجيه اتهام لها بالقيام بتصوير فيديوهات تسيء للقيم المجتمعية.

البلوجر لوشا

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل البلوجر الشهير "لوشا" بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه في إحدى القضايا المنظورة أمام نيابة شؤون غسل الأموال بالقاهرة الجديدة، مع استمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى.