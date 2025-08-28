قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات مؤثرة تضرب الأهلي وبيراميدز قبل قمة الجولة الخامسة في الدوري
قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 كاملة.. قمم نارية بين كبار القارة العجوز
متى يقرر الطالب الالتحاق بالثانوية أو البكالوريا؟.. مفاجأة تكشف الفارق
الوطنية للانتخابات توضح بالأرقام تفاصيل كثافات الناخبين أمام لجان جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
ننشر كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات
خبراء ومصنعون يشيدون بقرار خفض الفائدة.. ويؤكدون: يدعم الاقتصاد والصناعة
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
بيان رسمي للموسيقيين بعد عودة أنغام من العلاج بألمانيا
الوطنية للانتخابات: تلقينا شكوتين من مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ وتبين عدم صحتهما
الوطنية للانتخابات: بدء أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات داخل اللجان الفرعية
مصطفى بكري يكشف مفاجآت عن الإخواني الهارب أنس الحبيب
محمد موسى: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وليست حربًا عادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الوطنية للانتخابات توضح بالأرقام تفاصيل كثافات الناخبين أمام لجان جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
إسلام دياب

قال القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة قامت برصد كثافات عالية جدا أمام العديد من اللجان على مدار أمس واليوم، ومنها لجان بالغربية ولجنتين فى طنطا و5 فى زفتى و8 فى السنطا، و 17 لجنة فى الداخلة بالوادى الجديد و17 لجنة فى القرنة بالأقصر ولجنة بمركز ناصر.

قال القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت شكوتين من مرشحين، الأولى تتعلق شكوى مرشح من وجود تعطيل لقيام أنصاره بالتصويت له و أن الهيئة تواصلت مع رئيس اللجنة الفرعية محل الشكوى وتبين عدم صحة الشكوى وأن الناخبين يقومون بالتصويت بشكل سهل وميسر دون تعطيل، وتواصلت الهيئة مع رئيس اللجنة العامة محل الشكوى وقام بالنزول للجنة الفرعية وتبين تمكن جميع الناخبين من التصويت وعدم صحة الشكوى، وهو ما أكده رئيس لجنة المتابعة فى المحافظة.

أما الشكوى الثانية لمرشح اخر تضمنت وجود توجيه الناخبين للتصويت فى بطاقات الاقتراع لصالح مرشح منافس فى إحدى اللجان وتبين عدم صحة الشكوى وأن لا يوجد أى توجيه الناخبين وبالعكس الجميع يصوت دون تأثير.

أعلن القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء أعمال الفرز وللحصر العددى للأصوات داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بجولة الإعادة التى تمت فى محافظات الغربية وبنى يوسف والأقصر والوادى الجديد والإسماعيلية، مشيرا إلى استمرار التصويت فى بعض اللجان التى تشهد كثافات عالية من الناخبين حتى بعد الساعة التاسعة مساء.

وأضاف بندارى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات إن اللجان الفرعية فى دوائر جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ والبالغ عددها 1367 لجنة فرعية على مستوى 5 محافظات، انتهت من أعمال التصويت ولم يتبقى سوى عدد قليل من اللجان المستمرة بعد التاسعة مساء، ومنها لجنة 49 فى القرنة بالأقصر و4 لجان فى بنى سويف.

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة، لاطلاع الرأى العام على مجريات العملية الانتخابية للمصريين فى الداخل فى اليوم الأخير من التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأعلن القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى، عن انتهاء التصويت فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بجولة الإعادة التى تمت فى محافظات الغربية وبنى يوسف والأقصر والوادى الجديد والإسماعيلية، مشيرا إلى استمرار التصويت فى بعض اللجان التى تشهد كثافات عالية من الناخبين حتى بعد الساعة التاسعة مساء.

وأكد القاضى أحمد بندارى، أن اليوم الثانى والأخير من التصويت فى جولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، شهد إقبالا كثيفا من الناخبين الذين اصطفوا أمام اللجان منذ التاسعة صباحا، فيما وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بضرورة تمكين أخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى من التصويت حتى بعد الساعة التاسعة مساء، كما دفعت الهيئة الوطنية بعدد من الموظفين الاحتياطيين لمساعدة رؤساء اللجان الفرعية التى شهدت زحاما بتخفيف التكدس، ومد اللجان ببطاقات اقتراع جديدة نظرا لنفاذ بعضها.

وأشارت الهيئة إلى أنه عقب انتهاء التصويت بدأت عملية الفرز داخل اللجان الفرعية وارسال الحصر الخاص بها إلى اللجان العامة التى راجعت وقامت باعداد محاضر الفرز والحصر العددى للأصوات.

وتنافس فى جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين على 5 مقاعد، ويحق لنحو 7821517 مليون ناخب التصويت فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 مليون ناخب، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 مليون ناخب، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ألف ناخبا، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ألف ناخبا، وإجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ألف ناخب.

مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ اخبار الحوادث انتخابات الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

اليونيفيل

مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل في لبنان.. ويدعو إسرائيل للانسحاب

إيران

30 يوما حاسمة .. عقوبات أوروبية شاملة تهدد إيران بعد فشل المفاوضات النووية

تبون

الجزائر .. تبون يصدر قراراً بإقالة رئيس الحكومة نذير العرباوي

بالصور

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها

5 أضرار خطيرة تهدد صحة عشاق المشروبات الغازية وبدائل طبيعية أفضل

مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية

في حضور أسرته.. بدء عزاء الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

فيديو

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد