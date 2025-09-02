ميار الببلاوي باكية: الناس مش مصدقة إن جوزي مريض وفاكريني بعمل ترند |خاص

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن توقفت عضلة قلبه وتدخلت على الفور وتم إسعافه عن طريق الصدمات الكهربائية.

وقالت ميار الببلاوي فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”، إن زوجها تعرض لجلطة فى القلب للمرة الثالثة بعد ان تعرض لجلطات سابقة خلال السنوات الماضية.

وأضافت ميار الببلاوي ، معلقة: “ان زوجها شعر بالتعب المفاجئ اثناء وجوده فى المطار وهو الأن فى جدة والحالة ليست مستقرة حتى الآن.

ووجهت ميار الببلاوي رسالة لجمهورها ، باكية: “اتمني ان الناس تدعيله عشان الجلطة لما بتيجي للمرة التالتة بتبقي صعبة جدا وكفاية هجوم عليا وناس بتقول اني بعمل تريند على مرض زوجي المرض مفيهوش تريندات انا بلاقي ناس بتدخل تشتمني فى الرسايل بدون سبب ولسة تعبانة من وقت خطوبة ابني والمفروض هعمل عملية”.

ميار الببلاوي ترد على انتقادات التى تعرضت لها بعد حفل خطوبة نجلها

وفى وقت لاحق، ردت الفنانة ميار الببلاوي ، على الادعاءات التي تعرضت لها بعد خطوبة نجلها وأنها تدعي الإصابة خوفا من الحسد، وأن الموضوع ليس له أي أساس من الصحة.

وقالت في تصريح خاص لموقع صدى البلد: “الناس اللي اتنمرت عليا وعلى ابني في خطوبته وعلى عروسته، انتو ازاي عايشين كده بجد، اللي يقول ابني انتحر قبل كده، واللي يقول ابني عنده توحد، والعروسة مش عارف ايه، أي تأليف وخلاص، العروسة وأهلها حزنوا بدل ما يفرحوا، ومش فاهمة ليه ميتمش تجريم التعليقات على حسابات المشاهير.