السياحة والآثار: مقبرة بتاح شبسس بأبو صير في حالة جيدة

أصدرت وزارة السياحة والآثار توضيحًا حول الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والذي يظهر قيام إحدى السائحات بوضع مادة زيتية على جدران مقبرة بتاح شبسس بمنطقة أبو صير الأثرية في إطار طقوس خاصة بمعتقداتها، وأكدت الوزارة أن الفيديو قديم، وليس تصويرًا حديثًا كما أُشيع.

مقبرة بتاح شبسس

ووجّه الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة أثرية متخصصة برئاسة الدكتور عمرو الطيبي المشرف العام على منطقة آثار سقارة، لمعاينة المقبرة، والتي أكدت في تقريرها، أن المقبرة في حالة جيدة من الحفظ، وأن جدرانها ونقوشها سليمة تمامًا، ولم يُعثر على أي آثار لاتساخات أو بقع على الأعمدة أو الجدران ناتجة عن استخدام أي سوائل، على عكس ما ورد في الفيديو المتداول.

وإذ تهيب وزارة السياحة والآثار مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول أو نشر أية معلومات غير موثوقة قد تُثير الرأي العام، مؤكدة على الحرص الكامل على صون جميع المواقع الأثرية والحفاظ عليها.