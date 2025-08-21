وزير السياحة والآثار: القبطان ولاء حافظ صدر الأمل وروح التحدى لكل مصرى

كرم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، القبطان ولاء حافظ، بعد تحطيمه رقم قياسي عالمي جديد بموسوعة جينيس العالمية ،والذى إجتازة متحديا إصابته بالشلل الرعاش ،للبقاء تحت الماء لمدة 6 ساعات و4 دقائق و45 ثانية.

ولاء حافظ

أشاد وزير السياحة والآثار، بإنجازات القبطان ولاء حافظ ، واصفا أنه إنجاز تاريخي، ويصدر الأمل لكل مصرى ،بالإضافة إلي إنها رسالة حقيقية للتحدي وعبور الصعب.

يذكر أن قال القبطان ولاء حافظ إنه سيتم إطلاق حدث ترويجي يتوافق مع اليوم العالمي لذوي الهمم، في شهر ديسمبر القادم، كرسالة هامة للعالم تخرج من مصر.

وأوضح حافظ، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه يدشن لعمل غطسة بمدينة دهب، تستهدف ترويج السياحة المصرية، مشددا على أن مصر بلد الأمن والسلام.