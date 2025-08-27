السياحة والآثار تعلن فتح باب التقدم لبرنامج cheveninig بـ إنجلترا ..مستند

أخطرت وزارة السياحة والآثار ،غرفة المنشآت الفندقية بـ قيام المملكة المتحدة البريطانية ،بفتح باب التقدم لبرنامج منح cheveninig 2026/2027، وذلك خلال الفترة من 5 أغسطس حتى 7 أكتوبر.

أوضحت وزارة السياحة والآثار في إطار حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن تقدم المنح الفرص للدرساة لمدة عام واحد للحصول على درجة الماجستير في أي من الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة .

أوضحت الوزارة ،أن البرنامج يوفر البرنامج المذكور فرصة فريدة لقادة المستقبل لبناء شبكة عالمية من العلاقات المهنية المستمرة ذات الأهمية،بالإضافة إلى شراكات اجتماعية وثقافية وأكاديمية وتجارية مع المملكة المتحدة من خلال تقديم الطلبات .

أفادت الوزارة أن أخر موعد لإستلام الطلبات عبر الرابط الخاص به هو 7 أكتوبر 2025 الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش وعلى المتقدمين قراءاة الارشادات بالخطاب .

من جانبها نوهت غرفة المنشآت الفندقية ،أعاضئها بإحاطة العاملين المعنين بالفنادق بمحتوي البرنامج ،وحث الكوادر المؤهلة على الاستفادة من الفرصة ،لما تمثلة من دعم لتطوير المهارات ورفع مستوى الكفاءة المهنية داخل القطاع الفندقي.

برنامج cheveninig