نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
فتح: منع رئيس فلسطين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة تصرف غير مقبول دبلوماسيا وقانونيا

هاني حسين

أدان عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، قرار الولايات المتحدة منع منح تأشيرات الدخول لوفد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا ذلك "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقية المقر الخاصة بالأمم المتحدة".

وفي مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح دولة أن الولايات المتحدة "لا تمتلك الحق القانوني في منع أي دولة عضو في المنظمة الدولية من المشاركة في اجتماعاتها"، مضيفًا أن هذا القرار "يُشكل دعمًا إضافيًا لدولة الاحتلال، ويتماشى مع توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لمعاقبة الدول التي تعترف بدولة فلسطين".

وأضاف: "هذا التصرف غير مقبول دبلوماسيًا ولا قانونيًا، ويتعارض مع الأعراف الدولية، الولايات المتحدة لم تكن يومًا راعيًا نزيهًا لعملية السلام، بل كانت وما زالت ترعى الاحتلال، واليوم ترعى العدوان على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث يُقتل أطفالنا ونساؤنا بأسلحة أمريكية".

وفي سؤال حول إمكانية نقل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مدينة أخرى – كما حدث سابقًا في عام 1988 عندما تم نقل الاجتماع إلى جنيف بعد منع الرئيس الراحل ياسر عرفات من دخول نيويورك – قال دولة: "نعم، حدث هذا سابقًا، وكلمة ياسر عرفات في جنيف آنذاك كانت مفصلية في فتح الأبواب أمام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ولكن اليوم، الوضع مختلف، ولا نرى حتى الآن إرادة دولية كافية تضاهي النفوذ الأمريكي وتملك القدرة على فرض بدائل ملموسة".

