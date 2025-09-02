قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حشدت 60 ألفا من جنود الاحتياط.. إسرائيل تستعد لتوسيع عملياتها في غزة ضمن "عربات جدعون 2"

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تتواصل استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي المكثفة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية داخل مدينة غزة، في إطار عملية "عربات جدعون 2"، التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على المدينة.

 ووفقا لما أوردته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن نحو 40 ألف جندي احتياط سيتوجهون اليوم الثلاثاء إلى وحداتهم وقواعدهم، حيث سيتم توزيعهم بين الجبهات القتالية والمقرات الخلفية، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات وسلاح الجو.

تجنيد غير مسبوق لقوات الاحتياط

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق أن الجيش بصدد تجنيد نحو 60 ألفًا من جنود الاحتياط، استعدادًا للمرحلة المقبلة من القتال داخل مدينة غزة. 

ووفقًا للتقارير، فإن المرحلة الأولى من التعبئة تشمل استدعاء 5 ألوية من قوات الاحتياط يبلغ قوامها 15 ألف جندي، سيتم نشرهم في الضفة الغربية وعلى حدود لبنان وسوريا، بهدف تمكين القوات النظامية من التفرغ للقتال في قطاع غزة.

وتشير التقديرات إلى أن العملية العسكرية قد تستمر لأسابيع وربما شهور، في ظل التحضيرات اللوجستية المعقدة، وتحديات إجلاء المدنيين من مناطق القتال، وهي عملية قد تمتد حتى أكتوبر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

الدعم السياسي والتكلفة البشرية المتوقعة

سياسيا، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء الكابينت بأن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب يدعم العملية العسكرية، شريطة أن تنفذ بسرعة. 

في المقابل، حذرت القناة الـ13 الإسرائيلية من أن الجيش نفسه لا يؤمن بجدوى العملية، مشيرة إلى تقديرات ترجّح مقتل نحو 100 جندي خلال محاولة احتلال مدينة غزة.

وفي ظل هذه التحضيرات، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ سلسلة استعدادات لوجستية تشمل توفير معدات قتالية وتجهيزات تكتيكية للجنود، بالإضافة إلى إقامة مجمعات مكيفة للإقامة وبنى تحتية للمياه والكهرباء لضمان ظروف معيشية ملائمة للجنود خلال مكوثهم في مناطق القتال.

تحديات في استجابة قوات الاحتياط

رغم الزخم العسكري، تواجه القيادة الإسرائيلية تحديات داخلية تمثلت في انخفاض ملحوظ في نسبة استجابة جنود الاحتياط لأوامر التعبئة. ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن العديد من الجنود طلبوا الإعفاء من الخدمة لأسباب اقتصادية وشخصية، مما أدى إلى تراجع في الكثافة البشرية داخل الوحدات القتالية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ضباط احتياط أن الاستجابة هذه المرة كانت أقل من الحملات السابقة، وهو ما انعكس سلبًا على جاهزية الكتائب والسرايا.

وبحسب المخطط العسكري، فإن نحو 130 ألف جندي احتياط وخمس فرق نظامية سيشاركون في العملية، التي يُتوقع أن تمتد حتى عام 2026.

التحضيرات الميدانية في غزة

وبحسب المصادر العسكرية، بدأت بالفعل وحدتان من القوات المناورة بتنفيذ عمليات لتطويق مدينة غزة، تمهيدًا لمحاصرتها. وأوضحت صحيفة "معاريف" أن الجيش بدأ عملية استدعاء إضافية لـ60 ألف جندي احتياط، لينضموا إلى 70 ألفًا تم استدعاؤهم مسبقًا، وقد مددت أوامر استدعائهم لأربعين يومًا إضافية.

في المقابل، أفادت التقارير أن حركة حماس كثفت من تحصيناتها داخل مدينة غزة، حيث تم زرع عبوات ناسفة على الطرق، وتلغيم المباني والأنفاق، بالإضافة إلى تجهيز كمائن ونشر قناصة وفرق مضادة للدروع، تحسبا لأي توغل بري.

تحذيرات للسكان المدنيين

من جانبه، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا لسكان غزة، مطالبا إياهم بالابتعاد عن مناطق القتال، وأشار إلى أن منطقة المواصي ستشهد تقديم مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والمياه والخدمات الصحية.

حركة حماس مدينة غزة الجيش الإسرائيلي عربات جدعون 2 جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان وسوريا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتلال مدينة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

مستوى قياسي.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء مساء التعاملات

الدولار

تحرك جماعي في أسعار الدولار اليوم الاربعاء

جانب من الجولة

تطورات أعمال رفع كفاءة نفق العبور.. ورسالة من وزير الإسكان

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد