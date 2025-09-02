قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التأشيرة الموحدة لدول الخليج: خطوة نحو تكامل سياحي واقتصادي
ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص
ما خطة ترامب الجديدة لـ "ريفيرا غزة" و"الصندوق العظيم"؟
الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز
كارثة جبل مرة.. شيخ الأزهر يعزي السودان في الضحايا ويدعو لتقديم الدعم الإنساني
هجوم طعن في فرنسا.. إصابة 5 أشخاص وتحييد المهاجم
متحدث الصحة: علاج الطوارئ مجاني بالكامل.. وتحذير من الممارسات غير القانونية
بتلاوة تخشع لها القلوب.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة الإدارية الجدد
كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز في 9 مدن جديدة وسعر المتر
رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد البحرين بمطار القاهرة
المتحدث العسكري للحوثيين: أطلقنا اليوم أربع طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل
95 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم جراء الهجمات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ما خطة ترامب الجديدة لـ "ريفيرا غزة" و"الصندوق العظيم"؟

دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمود عبد القادر

في خضم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، كشف تسريب صحفي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” عن خطة أمريكية مزعومة تحمل اسم "الصندوق العظيم"، والتي تقترح إعادة تشكيل قطاع غزة بشكل جذري تحت مسمى "إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية".

الخطة التي وصفت بأنها جزء من رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تثير جدلا واسعا، وسط اتهامات بأنها تستهدف التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين تحت غطاء إعادة الإعمار.

جوهر الخطة: "ريفيرا غزة"

بحسب التسريبات، تتخيل الخطة تحويل غزة إلى منطقة شاطئية مزدهرة تشبه "الريفييرا"، تضم ثماني مدن كبرى عالية التقنية، يمر من خلالها مجرى مائي صناعي، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في بنيتها التحتية. يتم تصوير المشروع كـ"مدينة ساحلية صاخبة"، تستقطب استثمارات عالمية بقيمة قد تصل إلى 100 مليار دولار.

لكن خلف هذا التصور الوردي، تكشف التفاصيل عن اقتراح بنقل مؤقت – أو دائم – لأكثر من مليوني فلسطيني من سكان غزة. تنص الخطة على تشجيع الفلسطينيين على "الانتقال الطوعي" إلى دول أخرى أو إلى "مناطق آمنة ومحظورة" داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار.

"الصندوق العظيم": من يدفع؟ ولمن؟

لا تعتمد الخطة على تمويل حكومي أمريكي، بل يفترض أن يتم تمويلها من خلال استثمارات خاصة، وتديرها مؤسسة تدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وبتخطيط مالي من مجموعة بوسطن الاستشارية.

ويمنح هذا "الصندوق العظيم" رموزًا رقمية لأصحاب الأراضي، تستخدم كضمانات لإعادة تطوير ممتلكاتهم أو تمويل بداية جديدة لهم في مكان آخر.

كما تتضمن الخطة إنشاء مجمع صناعي باسم "إيلون ماسك" على أنقاض منطقة إيريز الصناعية، التي كانت سابقا مكانا لاستغلال العمالة الفلسطينية الرخيصة، قبل أن تدمرها إسرائيل.

مخطط للترحيل الجماعي

أثارت الخطة ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية وخبراء دوليين. فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة "ترايل إنترناشونال" السويسرية، وصف الخطة بأنها "مخطط للترحيل الجماعي يسوق على أنه مشروع تنموي".

وأضاف:"النتيجة؟ حالة نموذجية لجرائم دولية: نقل قسري للسكان، هندسة ديموغرافية، وعقاب جماعي على نطاق واسع".

وصف آخرون الخطة بأنها "محاولة مجنونة" لتوفير غطاء شرعي لتطهير عرقي ضد الفلسطينيين، يتم فيه تحويل المعاناة الإنسانية إلى مشروع استثماري، وستخدم التكنولوجيا كأداة للهيمنة السياسية.

الغموض الأمريكي

حتى الآن، لم يرد أي تأكيد رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تبني هذه الخطة. ورفض الطرفان التعليق على التسريبات، مما يبقي الباب مفتوحا أمام التكهنات.

لكن بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الخطة تعكس طموحا سابقا لدونالد ترامب بـ"تطهير" غزة من سكانها وإعادة تطويرها وفق تصورات اقتصادية تخدم مصالح إسرائيلية وغربية.

المآلات المحتملة

تكشف هذه الخطة عن تحول مقلق في الطريقة التي يتم التعامل بها مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فبدلاً من التركيز على حلول عادلة ودائمة تحترم حقوق الإنسان، يتم طرح مشاريع تجمل عمليات الإجلاء القسري تحت شعارات اقتصادية براقة.

الخطة لا تنطوي فقط على إزالة سكان غزة مؤقتا، بل تعيد رسم الخريطة الديموغرافية والجغرافية للمنطقة، وتفتح الباب أمام مشاريع استيطانية واقتصادية واسعة النطاق تستثني الفلسطينيين من دور فعال فيها.

الشرق الأوسط خطة أمريكية الصندوق العظيم قطاع غزة ريفيرا غزة إيلون ماسك مخطط للترحيل الجماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

الحوامل

تعرف علي امتيازات الأم المرضعة وفقاً لقانون العمل الجديد

ترشيحاتنا

كنزي وجنى عمرو دياب

جريئة ولافتة .. جنى وكنزي عمرو دياب في جلسة تصوير غير متوقعة

سليم سحاب

نقابة الموسيقيين تتمنى الشفاء العاجل للمايسترو سليم سحاب

ياسمين صبري

بفستان قصير.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

بالصور

أم تحذر من البوتوكس بعد إصابتها بالشلل بحقنة تجميلية

أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس
أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس
أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس

هل تسبب حقن التنحيف مشاكل صحية للفم؟

جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس
جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس
جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس

الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم ضي

العرض الخاص لفيلم ضي
العرض الخاص لفيلم ضي
العرض الخاص لفيلم ضي

كشفه بنفسه.. اعرف أعراض مرض كريم فهمي

كريم فهمى
كريم فهمى
كريم فهمى

فيديو

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

نجاة داليا البحيري من الموت

نجاة داليا البحيري من حادث سيارة خطير.. الحكاية كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد