من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
أخبار العالم

إسرائيل تستدعي جنود الاحتياط لمرحلة جديدة من قـ.تل أبرياء غزة

غزة .. إبادة ومعاناة وتجويع
محمد على

بدأت إسرائيل في حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الثلاثاء كجزء من خطتها لتوسيع هجومها على مدينة غزة، الأمر الذي يثير معارضة محلية وإدانة خارجية.

 كما قال مجمع ناصر الطبي أن 7 شهداء بينهم 5 أطفال في قصف مسيرة إسرائيلية منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة فيما قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 73 شهيدا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 42 بمدينة غزة.

يأتي استدعاء بداية سبتمبر، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، في الوقت الذي تمضي فيه القوات البرية والجوية قدمًا في الإبادة وتضرب أجزاء من الزيتون والشجاعية - وهما حيان غربيان في مدينة غزة غزتهما القوات الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا خلال حرب الإبادة المستمرة منذ 23 شهرًا.

تحول الزيتون، الذي كان في يوم من الأيام أكبر حي في مدينة غزة بأسواقه ومدارسه وعياداته، على مدار الشهر الماضي، حيث تم إخلاء الشوارع وتحولت المباني إلى أنقاض حيث أصبحت ما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي "منطقة قتال خطيرة".

تعد مدينة غزة هي المعقل السياسي والعسكري لحماس، ووفقًا لإسرائيل، لا تزال موطنًا لشبكة أنفاق واسعة على الرغم من الغارات المرعبة طوال الحرب. 

وقال الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي إن استدعاء قوات الاحتياط سيكون تدريجيًا وسيشمل 60 ألفًا كما سيمدد خدمة 20 ألفًا إضافيًا في الخدمة الفعلية بالفعل.

منذ أن أعلن رسميًا الشهر الماضي عن أن مدينة غزة تعاني من المجاعة، ارتفعت الوفيات المرتبطة بسوء التغذية.

وقالت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء إن إجمالي 185 شخصًا لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية في أغسطس - وهو أعلى عدد منذ شهور.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في الحرب 63557 فلسطينيًا، وفقًا للوزارة التي تقول إن 160660 شخصًا آخرين أصيبوا. 

شهداء جنود الاحتياط الإبادة والاحتلال الإبادة والاحتلال بغزة استشهاد 73 إسرائيل قتل الأبرياء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

النائبة أمل سلامة

أمل سلامة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد قوة مصر وصلابة قيادتها في مواجهة التحديات المتصاعدة

مجلس النواب

نواب البرلمان: منصة تصدير العقار المصري نقلة نوعية تدعم الصناعة الوطنية وتعزز موارد الدولة

تصدير العقار

برلمانية: منصة تصدير العقار المصري تدعم الصناعة الوطنية وتفتح أسواقا جديدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

