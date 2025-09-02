إسرائيل تستدعي جنود الاحتياط لمرحلة جديدة من قـ.تل أبرياء غزة

بدأت إسرائيل في حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الثلاثاء كجزء من خطتها لتوسيع هجومها على مدينة غزة، الأمر الذي يثير معارضة محلية وإدانة خارجية.

كما قال مجمع ناصر الطبي أن 7 شهداء بينهم 5 أطفال في قصف مسيرة إسرائيلية منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة فيما قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 73 شهيدا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 42 بمدينة غزة.

يأتي استدعاء بداية سبتمبر، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، في الوقت الذي تمضي فيه القوات البرية والجوية قدمًا في الإبادة وتضرب أجزاء من الزيتون والشجاعية - وهما حيان غربيان في مدينة غزة غزتهما القوات الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا خلال حرب الإبادة المستمرة منذ 23 شهرًا.

تحول الزيتون، الذي كان في يوم من الأيام أكبر حي في مدينة غزة بأسواقه ومدارسه وعياداته، على مدار الشهر الماضي، حيث تم إخلاء الشوارع وتحولت المباني إلى أنقاض حيث أصبحت ما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي "منطقة قتال خطيرة".

تعد مدينة غزة هي المعقل السياسي والعسكري لحماس، ووفقًا لإسرائيل، لا تزال موطنًا لشبكة أنفاق واسعة على الرغم من الغارات المرعبة طوال الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي إن استدعاء قوات الاحتياط سيكون تدريجيًا وسيشمل 60 ألفًا كما سيمدد خدمة 20 ألفًا إضافيًا في الخدمة الفعلية بالفعل.

منذ أن أعلن رسميًا الشهر الماضي عن أن مدينة غزة تعاني من المجاعة، ارتفعت الوفيات المرتبطة بسوء التغذية.

وقالت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء إن إجمالي 185 شخصًا لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية في أغسطس - وهو أعلى عدد منذ شهور.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في الحرب 63557 فلسطينيًا، وفقًا للوزارة التي تقول إن 160660 شخصًا آخرين أصيبوا.