السعودية.. مجلس الوزراء يوافق على التعاون مع الهند في أنشطة الفضاء

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم عددًا من القرارات التي تعكس توجهات المملكة في تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير الاستراتيجيات الوطنية ودعم الرياضات الحديثة، حيث وافق المجلس على القواعد المنظمة لتحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين.

كما اعتمد المجلس الوثيقة المحدّثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.

وفي سياق دعم قطاع الرياضات الإلكترونية، أقر مجلس الوزراء تشكيل مجلس أمناء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

كما تم تفويض وزير الخارجية السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المولدوفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مولدوفا، والتوقيع عليه.

كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الثروة المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

بجانب ذلك ْ؛ تم الموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من: (مكتب المدعي العام، ووكالة مكافحة الفساد) بجمهورية أوزبكستان في مجال منع الفساد ومكافحته.

ووافق المجلس على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان بين الهيئة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وكالة الفضاء السعودية وحكومة جمهورية الهند ممثلة في إدارة الفضاء الهندية في مجال أنشطة الفضاء للأغراض السلمية.

