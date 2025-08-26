قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة، نظاماً جديداً لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، وإجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات، إلى جانب اعتماد استراتيجية محدّثة لتطوير منطقة عسير، وفق جريدة البلاد

ويُعدّ هذا التحديث خطوة مهمة في إطار تعزيز حوكمة الإجراءات المتعلقة بالأراضي، وتحقيق تعويض عادل لأصحاب الملكية، وضمان حماية المال العام، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة في المملكة، وفق ما أكده وزير المالية السعودي محمد الجدعان من خلال منشور على منصة “إكس”

إضافة إلى ذلك، تناول مجلس الوزراء خلال الجلسة عدداً من الاتفاقيات الدولية لتعزيز التعاون مع الشركاء العالميين، منها مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ونظيرتها في إندونيسيا في مجال الثروة المعدنية، ومذكرة تعاون صحي مع الهند، واتفاقية في مجال الطيران المدني مع الكويت، إلى جانب تفويض بمتابعة مذكرة تفاهم مع هونغ كونغ حول البنية التحتية والتشييد

أما فيما يخصّ الشأن الداخلي، فقد وافق المجلس أيضاً على الاستراتيجية المحدّثة لتطوير منطقة عسير، وهي خطة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وتعزيز دورها كمحرك تنموي في الجنوب السعودي، وفقا لجريدة البلاد السعودية.

ولم تقتصر مخرجات الجلسة على القرارات الاقتصادية والتنموية فحسب، بل امتدت لتشمل دعم الجهود الدولية للمساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أكّد المجلس ضرورة تدخل المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من أجل إنهاء المجاعة ووقف ما وصفه "حرب الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني، حسب صحيفة عكاظ.

وتعكس قرارات مجلس الوزراء اليوم التزام السعودية بمزيد من التنظيم الداخلي، وتعزيز الحوكمة العقارية، وتطوير المناطق الرئيسة مثل عسير، بالإضافة إلى حرصها المستمر على الاضطلاع بدور إنساني ودبلوماسي في القضايا الإقليمية.

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

تنسيق الجامعات

أخطاء لا تقع بها خلال التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

الدكتور محمد همام

همام : مصر لم ولن تتوانى في الدفاع عن مواطنيها بالخارج

ميدو

مصر القومي: اعتقال أحمد عبد القادر بلندن انتهاك صارخ لمبادىء حقوق الإنسان والحريات

اللجنة الأولمبية

قانون جديد يحدد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية | تفاصيل

بالصور

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بشارع فاروق بالزقازيق

ضبط 25 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع الزقازيق

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

