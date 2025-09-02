قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي ودعم القضية الفلسطينية مع رئيسة سلوفينيا

وزير الخارجية يلتقي رئيسة جمهورية سلوفينيا
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء، بـ “ناتاشا بيرتس موسار” رئيسة جمهورية سلوفينيا، وذلك خلال زيارته لمدينة بليد السلوفينية.

ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيسة السلوفينية، مشيدا بما تتمتع به العلاقات المصرية-السلوفينية من صداقة وتفاهم مشترك، معربا عن التطلع للبناء على ما تحقق خلال السنوات الأخيرة لتعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات.

وتناول اللقاء أفق تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، حيث أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري بين البلدين، والاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية وموقعها الجغرافي كبوابة إلى الأسواق الأفريقية. 

كما تم التطرق إلى مجالات التعاون الواعدة، مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والرقمنة. 

كما وجه الوزير عبد العاطي الدعوة إلى رئيسة سلوفينيا لزيارة مصر وحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره حدثًا حضاريًا بارزًا يعكس مكانة مصر الثقافية والإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

على الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، مشيدًا بمواقف سلوفينيا المبدئية الداعمة للحقوق الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، فى انحياز واضح لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للدعم الذي تبديه سلوفينيا لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيدا بالمواقف المبدئية التي تبنتها سلوفينيا إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، طلبت رئيسة الجمهورية نقل تحياتها وتقديرها إلى رئيس الجمهورية، معربة عن تقديرها للدور الهام والبناء التى تضطلع به مصر في المنطقة، وما تتحمله من أعباء جسيمة في إدارة ملفات إقليمية بالغة التعقيد، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما أعربت عن تطلعها لمواصلة دعم العلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

