زلزال أفغانستان المدمر| 1124 قتيلا وآلاف الإصابات ومخاوف من انهيارات أرضية

أفغانستان تتعرض لزلزال مدمر بقوة 6 ريختر



ما يقرب من نصف مليون شخص تعرضوا لهزات قوية إلى شديدة



خسائر مادية و بشرية و قتلى بالالاف



تعرض المنطقة لخطر الانهيارات الأرضية والصخور



تعرضت دولة أفغانستان يوم الأحد الماضي إلى أزمة إنسانية كبيرة، أسفرت عن موت و اصابة الالاف، حيث ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، ولاية كونار شرق أفغانستان، و ذلك وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الأفغانية الرسمية.

و نستعرض في هذا التقرير الأماكن التي ضربها الزلزال والخسائر المادية و البشرية بالإضافة إلى أعداد الضحايا المعلن عنهم من الجهات الرسمية حتى الان.



أماكن ضربها زلزال أفغانستان

وقع الزلزال قرب الحدود مع باكستان، وشعر به السكان في عدة ولايات شرقية من بينها ننغرهار ولغمان، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال تم تحديده على بُعد 27 كيلومترًا شمال شرق مدينة جلال آباد، وعلى عمق 8 كيلومترات.

وأكدت الهيئة أن ما يقرب من نصف مليون شخص قد يكونون تعرضوا لهزات "قوية إلى شديدة"، ما زاد من خطر وقوع أضرار جسيمة، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني من هشاشة البنية التحتية.

ضحايا الزلزال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال الذي هز أفغانستان ارتفع إلى 1124 قتيلا، مضيفة أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، ودُمر أكثر من 8 آلاف منزل جراء الكارثة.

ويكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى مناطق جبلية نائية معزولة عن شبكات الهاتف المحمول على طول الحدود الباكستانية، حيث انهارت المنازل المبنية على المنحدرات من الطوب اللبن من جراء الزلزال.



خسائر الزلزال

أضافت السلطات الافغانية أن الكارثة ستؤدي إلى زيادة الضغط على موارد الدولة التي تعاني بالفعل من أزمات إنسانية، ومن انخفاض حاد في المساعدات إلى إبعاد كبير لمواطنيها من الدول المجاورة.



وفي كابول، العاصمة، قالت السلطات الصحية إن رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى القرى النائية المنتشرة في منطقة ذات تاريخ طويل من الزلازل والفيضانات.



وأظهرت صور من طائرات هليكوبتر تنقل المتضررين، بينما ساعد السكان الجنود والمسعفين في نقل الجرحى إلى سيارات الإسعاف.

وقالت وزارة الصحة إن ثلاث قرى دُمرت في ولاية كونار، ولحقت أضرارا جسيمة بالعديد من القرى الأخرى.

وقالت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كيت كاري، لـ"رويترز": "تأثرت منطقة الزلزال أيضا بأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، لذا فإن خطر حدوث الانهيارات الأرضية والصخور كبير جدا، لهذا السبب أصبح من الصعب المرور عبر العديد من الطرق".

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية هزتين ارتداديتين بعد الزلزال الرئيسي، بلغت شدتهما 4.5 و5.2 درجة على التوالي، وعلى عمق 10 كيلومترات، ما زاد من المخاوف بشأن وقوع مزيد من الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية.

من جهته، أصدر نظام الإنذار المبكر "PAGER" التابع للهيئة الأميركية تنبيهًا باللون البرتقالي، ما يشير إلى احتمال وقوع خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، تتطلب استجابة واسعة على مستوى الدولة.

تعرض أفغانستان للزلازل المدمرة

تعتبر أفغانستان من الدول المعرضة للزلازل المدمرة، لا سيما في سلسلة جبال هندوكوش، حيث تلتقي الصفيحتان التكتونيتان الهندية والأوراسية.



و شهدت أفغانستان في أكتوبر 2023 زلزالًا مدمرًا بقوة 6.3 درجة في إقليم هرات غرب البلاد، أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة.