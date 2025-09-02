تركيا.. حريق ضخم في عدة محال داخل سوق تجاري باسطنبول

نشب حريق ضخم في عدة محال داخل سوق تجاري بمنطقة إستوتش في العاصمة التركية اسطنبول ، حيث تدخلت فرق الإطفاء لمنع توسعه نحو متاجر أخرى.

وفي وقت سابق ، أعلنت المديرية العامة للغابات في تركيا، أن فرقها تعاملت منذ مطلع العام مع أكثر من آلاف حريق غابات، تم احتواء 4,980 منها قبل اتساع نطاقها، فيما تسببت 20 حريقًا بأضرار كبيرة، وفق بيان رسمي نُشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان، أن 90% تقريبًا من هذه الحرائق تعود لأسباب بشرية، من بينها إشعال النيران في مناطق غير مراقبة، ورمي أعقاب السجائر، أو الحرق المتعمد للمخلفات.

وأشار المسؤولون، إلى أن منظومة مكافحة الحرائق في البلاد تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار وأنظمة الإنذار المبكر، التي تُمكّن من اكتشاف الحريق خلال دقيقتين والتدخل في غضون 11 دقيقة، باستخدام 27 طائرة، و105 مروحيات، وأكثر من 5 آلاف آلية برية، إلى جانب 25 ألف موظف و132 ألف متطوع.

مقارنة بالسنوات السابقة، أظهرت البيانات أن عدد الحرائق في 2024 تجاوز 5,200 حريق، بينما سجل عام 2023 نحو 4,600 حريق، ما يعكس استمرار التحديات المناخية والبشرية التي تواجهها البلاد، خاصة في مواسم الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.