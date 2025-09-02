قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

تقى الجيزاوي

عاد المطرب أحمد العطار للساحة الغنائية، بعد غيابه لفترة، وطرح على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، أحدث أغنياته فيديو كليب بعنوان "تعالى"، والمفاجأة هى ظهور إبنته "تاليا" لأول مرة ومشاركتها معه فى التصوير، الأغنية تدور فى إطار إيقاع راقص بسيط، ودارت فكرة تصويرها لتتناسب مع اجواء موسم الصيف.


أغنية "تعالى" من كلمات سعدودة، وألحان أحمد العطار، وتوزيع موسيقى محمد همام، وهندسة صوتية المهندس ياسر انور، وإخراج مهدى الجزائرى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.
أعرب أحمد العطار عن سعادته بعودته إلى نشاطه الفني وإلى جمهوره ومحبيه، وصرح بأنه لن يغيب مرة أخرى، وأضاف بأنه سيقدم ألوان وأشكال جديدة من الغناء في الفترة المقبلة، كما أكد أنه ينوى تقديم عدد من الأغنيات على فترات متقاربة، وأشار بأنه يستعد لتقديم مفاجآت أخرى.
يذكر ان آخر اعمال احمد العطار كانت أغينة "قدرنى أقدرك" كلمات هانى فؤاد، وألحان محمد مجدى وتوزيع طارق عبد الجابر، وأغنية "خليك قد التحدى" كلمات هانى فؤاد وألحان محمد مجدى وتوزيع موسيقى طارق عبد الجابر، وأغنية "كل اللى قولتيه"، كلمات عبد الحميد غنيمى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع موسيقى طارق عبد الجابر..  تقول كلمات " تعالى ":..

تعالى يا سيدى ماتيجى .. طمنى عني و هانينى
كده او كده هتيجى .. طماع بقى مكنش بإيدى
و يا غالى غالى لمين .. خلصت علي الحلويين
على بالي .. تعالالى .. تتقل .. علي مين .

يا ليلي يا ليلي .. يا ليلي علي الايام
يا ليلي يا ليلي .. الحلو يحلى كمان
يا ليلي يا ليلي .. يا هنايا فى الدنيا
حبيبى يا ليلي .. كان من زمان ليا

وتغيب تغيب حبيبى .. و الغيبة ما تغيب عن عينى
فى عينيك بقابل حنينى .. بترد روحى و ترضينى
ده ما بنا ياما سنيين .. و انت فى غلاوتك مين
فرحنى .. من قلبى .. سوى نبقي .. عايشين

يا ليلي يا ليلي .. يا ليلي علي الايام
يا ليلي يا ليلي .. الحلو يحلى كمان
يا ليلي يا ليلي .. يا هنايا فى الدنيا
حبيبى يا ليلي .. كان من زمان ليا

