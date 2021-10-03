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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العطار يطرح أغنية "مهما تبعد".. فيديو

أحمد العطار
أحمد العطار

يعود المطرب أحمد العطار الى الساحة الغنائية مجددا بعد غياب طويل وذلك من خلال اغنية جديدة بعنوان “مهما تبعد” والتى طرحها عبر قناته على اليوتيوب. 

وأغنية “مهما تبعد” للمطرب أحمد العطار من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب.

وكان طرح أحمد العطار أغنية "قدرنى أقدرك" إنتاج شركة مزيكا، وإخراج إسلام الفولى فى عام 2019 وهى اخر عمل قدمه.

يذكر أن العطار كان طرح مؤخرا "حققنا حلمنا" وتعد هذه الأغنية مهداة إلى منتخب مصر القومى بمناسبة مشاركته فى كأس العالم 2018. 

الأغنية من كلمات مصطفى إبراهيم وألحان فوزى عز الدين وتوزيع كاميليو، وقد طرحت أيضا على محطات الراديو نجوم FM وراديو 9090 FM وراديو إينرجى FM وردايو النيل "نغم – ميجا – هيتس".

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