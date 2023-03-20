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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

الدولار
الدولار

ينشر “صدي البلد” سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 20 مارس 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

أسعار العملات الأجنبية في مصر بختام تعاملات الأحد 19-3-2023

الدولار يستقر واليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك ميد بنك نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .


أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،ميد بنك،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .


أعلى سعر لشراء الدولار في مصر


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.95جنيه للشراء

سعر الفائدة الامريكية


وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي ثماني مرات خلال العام الماضي إلى المستوى المستهدف الحالي بين 4.5% -4.75%.

و يتبع الفيدرالي الامريكي سياسات نقدية متشددة وابتي دفعت لرفعت معدلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة الى مستوى 5.5 % فى اجتماع 22 مارس المقبل،  حيث يتوقع أن يتم  رفع أسعار الفائدة 50 نفطة أساس أخرى.

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