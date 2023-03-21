عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي لحقوق الإنسان: العفو عن الغارمات يدل على الحس الإنساني للقيادة السياسية

الإفراج عن الغارمات
الإفراج عن الغارمات

علق محمود بسيوني  عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار الرئيس السيسي بإصدار عفو رئاسي عن الغارمين والغامرات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل شهر رمضان.

 

المشهد صعب جدا..أحمد موسى يتأثر على الهواء بسبب الإفراج عن الغارمين.. فيديو

شاهد.. فرحة الغارمين والغارمات عقب العفو عنهم تنفيذاً لقرار الرئيس

 

 وقال محمود بسيوني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية :"  العفو عن الغارمين والغارمات إشارة بالغة الدلالة على الحس الإنساني الذي تمتاز بها القيادة السياسية في مصر".

 

 وتابع محمود بسيوني :" تم اتخاذ القرار في احتفالية كبيرة لتكريم المرأة المصرية وقبل شهر رمضان بأيام قليلة ".

 

 ولفت محمود بسيوني :"  مصر حقت إنجازات في ملف تمكين ودعم المراة المصرية"، مضيفا:" الإفراج عن الغامرين والغارمات  يؤكد على أن ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات عمل الدولة المصرية ".

 

 وتابع محمود بسيوني :"  وزارة الداخلية تهتم  بالغارمين والغارمات بعد خروجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل ".

الغارمات الغارمين عفو رئاسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

ترشيحاتنا

نائلة جبر: رغم قصص الكفاح والصعوبات الكثيرة نجحت المرأة في الدبلوماسية المصرية

مدير قطاع الناشئين بالزمالك يكشف قرارات واقعة الاعتداء على لاعب غزل المحلة

مش ممكن أكذب.. ضحية رامز جلال تكشف حقيقة علمها المسبق بالمقلب

فوائد توثيق الطلاق للزوجة.. يعددها علماء الأزهر

عمرو أديب: تحرك غير مسبوق في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية

ناسا ترصد ظاهرة إعصار شمسي ضخم.. هل تؤثر على الأرض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

لو عندك أرق.. نوع من الشاي يساعدك على النوم فى دقائق

فيديو

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ