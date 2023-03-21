القومي لحقوق الإنسان: العفو عن الغارمات يدل على الحس الإنساني للقيادة السياسية

علق محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار الرئيس السيسي بإصدار عفو رئاسي عن الغارمين والغامرات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل شهر رمضان.

وقال محمود بسيوني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية :" العفو عن الغارمين والغارمات إشارة بالغة الدلالة على الحس الإنساني الذي تمتاز بها القيادة السياسية في مصر".

وتابع محمود بسيوني :" تم اتخاذ القرار في احتفالية كبيرة لتكريم المرأة المصرية وقبل شهر رمضان بأيام قليلة ".

ولفت محمود بسيوني :" مصر حقت إنجازات في ملف تمكين ودعم المراة المصرية"، مضيفا:" الإفراج عن الغامرين والغارمات يؤكد على أن ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات عمل الدولة المصرية ".

وتابع محمود بسيوني :" وزارة الداخلية تهتم بالغارمين والغارمات بعد خروجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل ".