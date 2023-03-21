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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعم لا محدود.. القومي للمرأة: نعيش عصرا ماسيا في عهد السيسي.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علقت سوزان القليني رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، على احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية.

 

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 وقالت سوزان القليني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية: "المرأة المصرية هي أم ومعلمة وموجهة وتقوم بتربية المجتمع بأكمله ".

 

 وأضافت سوزان القليني :" الرئيس السيسي يقدر المرأة وعلينا ان نوجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه بتمكين المرأة ".

 

وتابعت سوزان القليني:"  نعيش عصر ماسي ونشهد دعم لا محدود للمرأة  والاهتمام بقضاياها في عهد الرئيس السيسي" .

 

وأكملت سوزان القليني:"  الرئيس السيسي  أصدر مجموعة من القرارات الرائعة الإنسانية  لدعم المرأة المصرية وعلى رأسها الإفراج عن الغارمات".

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