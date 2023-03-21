دعم لا محدود.. القومي للمرأة: نعيش عصرا ماسيا في عهد السيسي.. فيديو

علقت سوزان القليني رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، على احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية.

وقالت سوزان القليني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية: "المرأة المصرية هي أم ومعلمة وموجهة وتقوم بتربية المجتمع بأكمله ".

وأضافت سوزان القليني :" الرئيس السيسي يقدر المرأة وعلينا ان نوجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه بتمكين المرأة ".

وتابعت سوزان القليني:" نعيش عصر ماسي ونشهد دعم لا محدود للمرأة والاهتمام بقضاياها في عهد الرئيس السيسي" .

وأكملت سوزان القليني:" الرئيس السيسي أصدر مجموعة من القرارات الرائعة الإنسانية لدعم المرأة المصرية وعلى رأسها الإفراج عن الغارمات".