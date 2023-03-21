المكرمات في يوم المرأة المصرية لـ صدى البلد: قرارات الرئيس أثلجت صدورنا

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حضور حفل يوم المرأة المصرية كل عام تقديراً لدور المرأة، وتأكيداً من الرئيس دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، اليوم حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة .

وحرص الرئيس السيسي والسيدة قرينته على تكريم النماذج المشرفة للمرأة المصرية وصعد إلى منصة الاحتفال وتم التقاط الصور التذكارية معهم وصافح الرئيس العديد من الأمهات المكرمات وأدار معهن حوارا وديًا أصغى فيه باهتمام إلى حديثهن .

وعبرت المكرمات ل" صدى البلد" عن سعادتهم بالتكريم وروين كواليس اليوم…..

تكريم الرئيس وتصريحاته أثلجت صدورنا



قالت شروق الأشقر ، الباحثة بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية والتب حصلت على المركز الأول في مصر وشمال افريقيا في هذا التخصص أنها سعدت بتكريمها من السيد الرئيس اليوم فى يوم المرأة المصرية .

وأضافت "شروق" أنه شرف عظيم أن يكرمها الرئيس، وأنها شعرت أن تعبها كلل بالنجاح وهذا توجه من الدولة لإظهار النماذج العلمية التى تكون قدوة للمجتمع.

وشكرت دكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة على اختيارها للتكريم، وقالت أن التكريم يعطيها الشغف للنجاح بشكل أكبر.

وأكدت أن قرارات الرئيس اليوم أثلجت صدورنا وتوضيحه مع وزير العدل لبعض الأمور التى كانت سبب اشكالية وخافيه على البعض منا وكذلك خروج الغارمين أسعدنا .

وكانت شروق قد حصلت علي درجة الماجستير في العلوم عام 2020 من جامعة المنصورة وهي الآن طالبة دكتوراه في مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، وثقت باسمها اكتشاف علمى جديد من الصحراء المصرية يرجع عمره الي 35 مليون سنة، كما حصلت على منحة كباحث زائر لجامعة دوك

الامريكية من الوكالة الامريكية للتنمية (USAID)عام 2020.

كما أنها مُنحت جائزة (MARVIN AND BETH HIX) في مؤتمرالحفریات الفقارية (SVP) بكندا عام 2022، وحصلت على افضل بحث علمي للباحثین الشبان من الجمعیة الجیولوجیة المصریة

2019.

شاركت شروق في العديد من الرحلات العلمية مع سلام لاب لاستكشاف وتوثيق التراث الطبيعي المصرى، وهى أول امرأة عربية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، تطلق منصة الكترونية لتبسيط العلوم في مجال الحفريات.

تكريم الرئيس كان مفاجأة أسعدتنى



وفي سياق متصل عبرت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها اليوم فى احتفالية يوم الأم المصرية.

وقالت عن كواليس تكريمها من الرئيس أنها كانت مفاجأة غير متوقعه لأنها كانت ستسافر دمياط لأنها من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وكنت سأزور المحافظة والمجلس القومي للمرأة هناك لكن أبلغوني أننى سأكون من الحاضرين فى هذا اليوم.



وأضافت نائلة جبر، أنها علمت أمس بأنه سيتم تكريمها، وقالت المفاجأة أسعدتنى وتكريمى يعود على وزارة الخارجية وهو تكريم لكل الدبلوماسيين.



والسفيرة نائلة جبر هي عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بعد أن حصلت على 143 صوتًا خلال الانتخابات التي بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بعد أن سبق انتخابها السفيرة لعضوية اللجنة أكثر من مرة على مدار السنوات العشر الأخيرة، كما ترأستها خلال الفترة من 2009 وحتى 2011. وتولت منصب نائب الرئيس خلال الفترة من 2015 وحتى 2017.

ولدى السفيرة نائلة جبر خبرة واسعة في قضايا تسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا، وهي واحدة من أبرز الناشطات في مجال حقوق المرأة. وقد حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، وفي الأدب الفرنسي من جامعة برنو فى جمهورية التشيك، وذلك بعد تخرجها في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

التكريم رفع معنوياتي واليوم كان جميل



عبرت الدكتورة حورية توفيق مجاهد، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها اليوم في يوم المرأة المصرية .



وقالت أن مصر تقَّدر الناس التى تجتهد لإنجاز شئ ما، وان هذا التكريم رفع معنوياتها وكام يوم جميل.



ولفتت إلى أنها كرمت من جامعة القاهرة وكانت أول طالبة تأخذ بعثة للحصول على الدكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية فى العلوم السياسية.

جدير بالذكر أن الدكتورة حورية توفيق حاصلة على دكتوراة الفلسفة فى العلوم السياسيّة من جامعة أنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، أمضت حياتها فى التدريس فى الجامعة مع التعيين من 1990 - 1995 كعضو مجلس شعب ثم تولت عضو اللجنة التنفيذيّة للاتحاد البرلمانى الدولى.

منذ عام 1998 تشغل عضو ونائب رئيس وممثل المنطقة العربية فى الاتحاد النسائي الدولى، ولها عدة مؤلفات أهمها ستة كتب وعشرات الأبحاث.

كانت مقرر لجنة ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات منذ عام 2013 حتى سبتمبر الماضي وهى الآن أستاذة متفرغة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيّة - جامعة القاهرة، وكانت سابقًا أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسيّة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسيّة بجامعة القاهرة