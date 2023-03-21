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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية: احتفالية المرأة المصرية تؤكد تقدير الدولة لها

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخاصة بتكريم للمرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٣ قائلة أنه  لم يكن مجرد احتفال إعلامي بمناسبة عيد الأم بل يعتبر بمثابة دعم وتقدير للمرأة المصرية.

وتابعت محروس خلال بيان صادر عنها أنه لا ينكر أحد أن المرأة في مصر شهدت عصرا ذهبياً  لم تشهده من قبل وجاءت قرارات الرئيس السيسي اليوم لتكون تصديقاً علي العهد الجديد التي تشهده المرأة حالياً لا سيما قرارات العفو الرئاسي عن الغارمات يعد لفتة إنسانية تستحق التقدير.

وأضافت "عضو التنسيقية" اليوم المرأة المصرية تعد محور أساسي ضمن خطة الدولة وهذا يعكس مشهد الجمهورية الجديدة في ظل إطلاق استراتيجية تمكين المرأة المصرية  لعام ٢٠٣٠ لأول مرة في تاريخ مصر والعالم العربي مما يعكس مدي إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المحوري في عملية التنمية.

كما نوهت "محروس الأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن" أن علينا أن نحتفل أيضا بالحقوق والامتيازات التي حصلت عليها المرأة المصرية مؤخرا مما حقق لها المواطنة المتساوية في المجتمع واستكملت "عضو البرلمان المصري" أحب أن أعايد  كل أم مصرية بمناسبة عيد الأم واهنئ أيضا المرأة المصرية علي فرصتها الذهبية لإثبات هويتها في المجتمع المصري اليوم .

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرأة المصرية

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