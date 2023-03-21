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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

زيادة 200 دولار.. الأسعار المحتملة لهواتف آيفون iPhone 15 Pro وPro Max

هواتف iPhone 15 القادمة
هواتف iPhone 15 القادمة

كشفت تسريبات أن شركة آبل ستقوم برفع أسعار هواتف آيفون القادمة من طرز iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max في جميع أنحاء العالم، وذلك نظرا للتقنيات الجديدة والتغييرات التي ستحصل عليها هذه الهواتف. 

 

وبحسب مجلة فوربس فإن آبل ستقوم بترقيات كبيرة لطرز Pro الأفضل في سلسلة هواتف آيفون iPhone 15 ، حيث ستصدر آبل الهواتف بهيكل التيتانيوم الجديد، بالإضافة إلى أزرار كتم الصوت، وكذلك دمج معالج آبل A17 . 

 

كما ستحصل هواتف Pro  على زيادة ذاكرة الوصول العشوائي، وعدسة التكبير الخاصة بالكاميرات، إلى جانب أن الهواتف ستحصل على منفذ للشحن من نوع  USB-C بدلا من منفذ Lightning ، حيث ستعمل كل هذه الأمور على زيادة سعر الهواتف. 

 

وفقا لـ فوربس فإن هواتف آيفون  iPhone 15 Pro و Pro Max سترتفع بزيادة قد تصل لـ  200 دولار لكل منهما، وبافتراض نفس خيارات التخزين فإن أسعار الهواتف ستكون كالتالي :     

 

أسعار هواتف iPhone 15 Pro 

 

هاتف iPhone 15 Pro نسخة 128 جيجابايت سيكون سعره حوالي 1199 دولارا أمريكيا. 

هاتف iPhone 15 Pro نسخة 256 جيجابايت سيكون سعره حوالي 1299 دولارا أمريكيا. 

هاتف iPhone 15 Pro نسخة 512 جيجابايت سيكون سعره حوالي 1499 دولارا أمريكيا. 

هاتف iPhone 15 Pro نسخة 1 تيرابايت سيكون سعره حوالي 1699 دولارا أمريكيا. 

 

أسعار هواتف iPhone 15 Pro Max أو iPhone 15 Ultra    

 

هاتف iPhone 15 Pro Max نسخة 128 جيجابايت سيكون سعره حوالي 1299 دولارا أمريكيا. 

هاتف iPhone 15 Pro Max نسخة 256 جيجابايت سيكون سعره حوالي 1399 دولارا أمريكيا.

هاتف iPhone 15 Pro Max نسخة 512 جيجابايت سيكون سعره حوالي 1599 دولارا أمريكيا.  

هاتف iPhone 15 Pro Max نسخة 1 تيرابايت سيكون سعره حوالي 1799 دولارا أمريكيا. 

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