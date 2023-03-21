عبدالجليل: الأهلي لم يدعم الفريق جيدا ولازال يحتاج صفقات جديدة

أكد الإعلامي محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر يريد التركيز فقط على مواجهة الهلال السوداني، وعدم خوض لقاء المصري في كأس الرابطة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "إدارة النادي الأهلي هي من أوصلت الفريق للخسارة أمام صن داونز، بسبب عدم وجود تدعيمات قوية والفريق في حاجة لصفقات جديدة، كما كانت هناك أخطاء وتراجع مستوى واضح لمعظم اللاعبين، قولت يجب أنه علينا أن نعالج الأزمات الفنية".

وأضاف: "بيرسي تاو وكهربا مكسب للأهلي بعدما تألق اللاعبان في الفترة الأخيرة، لو تألق تاو في المباريات المقبلة فيستحق البقاء داخل النادي، ولست مقتنعًا بـ برونو سافيو مطلقا، بينما قندوسي سيتطور مع الفريق وهذه وجهة نظري".

وواصل: "عودة محمود كهربا مكسب كبير للأهلي، والفريق سيكون في حاجة لضم ديفيندر قوي حال رحيل أليو ديانج".

وأتم: "يجب أن يكون المحترف الأجنبي أفضل مرتين من اللاعب المصري، وإلا يجب عدم التعاقد مع لاعبين من الخارج".