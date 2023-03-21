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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يرشح أربعة قضاة اتحاديين جدد في ثلاث ولايات

بايدن
بايدن

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين النقاب عن أول مرشحين قضائيين جدد له منذ ما يقرب من شهر ، حيث تحرك لتعيين أربعة قضاة اتحاديين جدد في ثلاث ولايات.

ومن بين المرشحين داريل بابيليون ، الرئيس السابق لنقابة المحامين بولاية لويزيانا ومحامي المحاكمة في باتون روج ، الذي تم ترشيحه للعمل كقاض فيدرالي في المنطقة الشرقية من لويزيانا.

يوجد في تلك الولاية عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ ، بيل كاسيدي وجون كينيدي ، اللذان يخضعان لعادات مجلس الشيوخ يجب أن يعيدوا ما يسمى بـ 'الزلات الزرقاء' التي تشير إلى دعمهم لأي مرشح محكمة محلية من ولايتهم من أجل تقديم الترشيح.

جادل المدافعون التقدميون بأن عادة 'الانزلاق الأزرق' أضعفت قدرة بايدن على ترشيح قضاة في الولايات التي بها عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ ويجب التخلي عنها لتسريع التأكيدات.

في حالة بابيليون ، حصل بالفعل على دعم كاسيدي. وقال السناتور في بيان إن بابيليون ، الشريك في شركة المحاماة والترز ، بابيليون ، توماس ، كولينز ، لديه 'الخبرة والمزاج ليكون قاضيًا فيدراليًا جيدًا'.

قال كاسيدي: 'إنه واسع الاطلاع وعميق التفكير'. 'أتوقع أن يحظى بموافقة كل من الديمقراطيين والجمهوريين'.

ولم يرد المتحدث باسم كينيدي ، وهو عضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ، على طلبات التعليق.

المرشحون القضائيون الفيدراليون الآخرون لبايدن هم جيريمي دانيال ، مدع عام فيدرالي في شيكاغو تم ترشيحه ليكون قاضياً في المنطقة الشمالية من إلينوي ، وبريندان أبيل هورسون وماثيو مادوكس ، قاضيان اتحاديان في ماريلاند تم ترشيحهما لمناصب مدى الحياة كقاضيين في محكمة المقاطعة. .

مع ترشيحاتهم ، سيكون بايدن قد أعلن عن 161 مرشحًا قضائيًا. أكد مجلس الشيوخ 117 منهم ، معظمهم من النساء والأشخاص الملونين ، تماشيا مع تعهد بايدن بتنويع مقاعد البدلاء الفيدرالية.

يقول التحالف التقدمي من أجل العدالة إن بايدن فاز أيضًا بتأكيد رقم قياسي من 31 مرشحًا قضائيًا من ذوي الخلفيات كمحامين عامين ، ورتبهم في القضاء صغيرة مقارنة بالمدعين العامين السابقين وشركاء مكاتب المحاماة.

إذا تم تأكيد هورسون ، فسيضيف إلى هذا السجل ، بعد أن أمضى معظم حياته المهنية كمدافع عام اتحادي قبل تعيينه قاضيًا قاضيًا في عام 2022.

بالإضافة إلى القضاة ، رشح بايدن يوم الاثنين أيضًا اثنين من المحامين الأمريكيين الجدد ، تارا ماكغراث ، التي ستصبح المدعي الفيدرالي الأعلى في المنطقة الجنوبية من كاليفورنيا ، وإريك أولشان ، الذي سيخدم هذا الدور في المنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ منطقة الشرقية الرئيس الأمريكي جو بايدن

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