الزراعة ×المحافظات| متابعة حصاد محصول البنجر.. وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٨٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ مارس الجاري.



وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 914 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 37 ألف و199 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 25 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، فيما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوه تنشيطية حول مكافحة القوارض والأهمية الاقتصادية لها، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية بمركز قليوب للتوعية بأهم العمليات الزراعية التي تجرى على المحصول في هذه الفترة واهم الأمراض التي تصيب المحصول وكيفية مكافحتها.



وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماع مع المنسق العام لمراكز تجميع وتطوير الألبان للوقوف على الوضع النهائي لها ومناقشة بعض المشكلات التي تعوق سير التطوير، كما أعلنت المديرية استمرار حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم ازالة عدد (56) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك تم عقد عدد (34) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان والزراعة التعاقدية وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة، التوصيات الفنية للقمح.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بدء حصاد بنجر السكر، بمركز بسيون، وتم التنبيه على ضرورة أهمية تعريف المزارعين بمخاطر الحصاد قبل موعد نضج المحصول وضرورة التواصل والترتيب مع مندوب المصنع قبل التقليع لتفادى مشاكل نقل المحصول

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كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ متابعة اعمال لجان التحصين بإدارة دسوق بنطاق وحدات شباس الشهداء وسنهور المدينة والعجوزين ووجد العمل قائم بها وتم التنبيه بضرورة استمرار عمل اللجان، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، متابعة زراعات القمح والبطاطس والبرسيم بمركزي الزقازيق والقنايات، كما تم عقد يوم حقل لمحصول القمح، كما تم المرور مع بعض ممثلي الهيئة الالمانية على زراعات القمح والفول البلدي بمراكز الزقازيق، ابو حماد، وديرب نجم، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 23 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 118 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 941 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 246 الف و 902 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن تنظيم 132 ندوة ارشادية و792 لقاء إرشادي.



وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية عن تحصين 76 الف و 610 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فيما واصلت مديرية الزراعة، تفقد الزراعات على رأسها: القمح، والبنجر، في مراكز المحافظة، كما تم تقديم سبل الدعم الفني للمزارعين، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: وادى النطرون، كفر الدوار، كما اعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 330 الف و 676 راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ بداية الحملة وحتى الان.



فيما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح فعاليات ورشة العمل الأولى لمشروع ((استخدام نظام حصاد مياه الأمطار على مستوى الحقل لتحسين الإنتاج النباتي بالساحل الشمالي الغربي))، حيث تم التأكيد على أهمية المشروع في مواجهة التحديات التي تواجه الزراعة المطرية بالساحل الشمالي الغربي خاصة في ظل زيادة حدة التقلبات المناخية والتغير في كميات الأمطار الشتوية واختلاف توقيتاتها، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية وممثلي كل من الجمعيات والمراقبات الزراعية لمناقشة الدورة الزراعية على محاصيل: الذرة، القطن، الأرز، فول الصويا، عباد الشمس، كما واصلت متابعة حصاد محصول بنجر السكر بجمعيات جنوب بورسعيد، كما تم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالقطاع الزراعي ببورسعيد.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات القمح والبطاطس، كذلك الجمعيات والادارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم عقد اجتماع بالإدارة الزراعية بكفر سعد لاستعراض أهم المستجدات المتعلقة بأنشطة القطاع الزراعي، كما تم متابعة حصاد محصول البنجر حيث تم التنبيه على ضرورة التواصل مع المزارعين خلال عمليات الحصاد وتقديم كافة سبل الدعم الفني، كذلك عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء الاجتماع الأسبوعي مع بالعاملين بالمديرية لبحث خطة العمل خلال الفترة القادمة ومتابعة ما تم تنفيذه، كما تم متابعة تأثير هطول الأمطار والسيول، وزيارة العديد من المزارع للاطمئنان على الزراعات والتعرف على أي آثار قد تكون نتجت عن السيول، كما تواصل الجمعيات الزراعية عمليات صرف وتوزيع الأسمدة.



بينما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، 10 ندوات ارشادية، حول أهمية تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين 28 ألف و195 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما شكلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الاقصر، 17 لجنة تحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن المحافظة.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان اجتماع طارئ بالإدارة الزراعية بمركز ادفو لاستعراض أهم المستجدات المتعلقة بأنشطة القطاع الزراعي، كما تم عقد ندوة ارشادية مكبرة بمركز ادفو وتم الحديث عن رفع الانتاجية والنهوض بمحصول القمح وايجاد الحلول المثلي للمشكلات التي تواجه المزارعين وحثهم على أهمية توريد المحصول، كما عقدت مديرية الطب البيطري ندوة ارشادية لتوعية السيدات بأنفلونزا الطيور ووسائل الرعاية الصحية وتغذية الطيور من بدائل العلف.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة