العثور على جثة طفلة فوق سطح أحد المنازل بالأقصر

تبذل الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر قصارى جهدها لكشف غموض العثور على جثة طفلة متغيبة من ثلاثة أيام فوق سطح أحد المنازل.

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا، يفيد بالعثور على جثة الطفلة زينب البدرى عبد المنعم درويش، والبالغة من العمر 8 سنوات، والمبلغ بغيابها منذ ثلاثة أيام على سطح أحد المنازل.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة تم قتلتها بطريقة الخنق، ثم تم وضع أكياس رماد الوقود عليها لمنع ظهورها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتم إخطار النيابة لتولي التحقيقات.