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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة على الصادرات تستجيب لشكاوى غرفة الطباعة بشأن واردات الأحبار والمواد الكيميائية

صدى البلد

قالت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إنه في إطار التعاون البناء بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغرفة صناعات الطباعة تم الاستجابة الفورية من اللواء عصام النجار رئيس الهيئة لطلب الغرفة بالرد على استفسارات شعبة الطباعة الرقمية فيما يخص وارداتها من الاحبار والمواد الكيميائية.

 وأضافت الغرفة في بيان رسمي لها اليوم، أن هناك استجابة فورية من اللواء عصام النجار الذي وجه بعقد اجتماع سريع للتعامل مع استفسارات شعبة الطباعة الرقمية، وبالفعل حضر المهندس السيد منصور رئيس الإدارة المركزية للواردات إلي الغرفة والاجتماع بالشعبة الطباعة الرقمية والرد على جميع الاستفسارات التي تم طرحها في الاجتماع وعرض كل الخدمات التي تقدمها الرقابة على الصادرات وكذلك أعلن التعامل الفورى والجاد مع كافة الشكاوي والاستفسارات والرد عليها.

وابدي السيد منصور رئيس الإدارة المركزية للواردات في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استعداده للتعاون مع الغرفة وإزالة العقبات التي تواجه أعضاء غرفة صناعة الطباعة والتغليف بشكل عام فيما يخص الواردات وتقديم أفضل السبل في خروج الشحنات بأسرع وقت ممكن

وتوجه المهندس نديم إلياس رئيس الغرفة وأعضاء مجلس غرفة صناعات الطباعة والتغليف بالشكر لرئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار على الدعم غير المسبوق من الهيئة للغرفة.

الصادرات الشحنات المواد الكيميائية التعاون البناء الكيميائية غرفة صناعات

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